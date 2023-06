O Brasil fez, nesta terça-feira (20/6), o segundo e último amistoso desta Data Fifa. Contra o Senengal, a Seleção saiu na frente com gol de Lucas Paquetá, mas acabou sofrendo a virada e perdendo por 4 x 2.

Os gols

Em ótimo cruzamento de Vini Jr., Paquetá apareceu livre dentro da área para cabecear por cima do Diaw, goleiro do Senegal, abrindo placar aos 10 minutos do 1º tempo.

Aos 21 minutos do 1º tempo, Senegal começou a reação. Diallo pegou a rebatida na área e soltou uma bomba para empatar.

Logo no começo do 2º tempo, a virada de Senegal. Aos 6 minutos, Marquinhos foi cortar cruzamento e fez contra a própria meta.

E na sequência, um golaço de Sadio Mané! O camisa 10 do Senegal bateu colocado no ângulo de Ederson.

Para fechar o placar para o lado do Brasil, Marquinhos de novo, mas dessa vez do lado certo. Em lance esquisito, ele tocou para a área após cobrança de escanteio e viu a bola ir devagar para o fundo da rede.

No finalzinho, aos 51 do 2º tempo, Mané, de pênalti, fez o segundo dele na partida.

Novo comandante

Carlo Ancelotti tem acordo com a Seleção Brasileira e vai assumir a equipe em 2024. O treinador italiano de 64 anos tem contrato com o Real Madrid até junho do ano que vem. A informação foi dada primeiramente pelo Sportv, nessa segunda-feira (19/6).

Ancelotti indicará um profissional que dividirá a função de treinador com Ramon Menezes, que está atualmente como interino e será responsável por analisar os jogadores que atuam no Brasil.