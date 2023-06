Brasiléia 113 anos: Ruas do município são contempladas com massa asfáltica

A Prefeitura de Brasiléia, por meio da equipe da Secretaria municipal de obras, está realizando verdadeira força-tarefa nas ruas do município. Para tanto, dezenas de colaboradores, que são coordenados pelo Vice-prefeito, Carlinhos do Pelado e secretário de Obras, Francisco Lima, realizam serviço de recuperação e tapa-buracos com massa asfáltica nos diversos bairros.

Paralelo a operação tapa-buracos, vem sendo realizada limpeza geral, revitalização dos espaços públicos, pinturas de faixas e sinalização da cidade.

Às vésperas de completar 113 anos, os “verdinhos” da secretaria municipal trabalham na área urbana e rural, melhorando a infraestrutura e proporcionando melhores condições de acessibilidade. Ao mesmo tempo, melhorando as vias de acesso, proporcionando melhor trafegabilidade no perímetro urbano.

De acordo com a prefeita Fernanda Hassem, com a chegada do verão os trabalhos foram intensificados. “No período invernoso ficamos inviabilizados de realizar serviços de melhoramento na infraestrutura urbana e rural, mas com a chegada do verão nós intensificamos o trabalho de pavimentação com asfalto, recuperação de ramais, reconstrução de pontes. Estamos em diferentes ruas e bairros levando esses serviços para nossa população”, disse a prefeita.