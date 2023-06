Brasiléia 113 anos: ruas do município são contempladas com massa asfáltica

A Prefeitura de Brasiléia por meio da equipe da Secretaria Municipal de Obras está realizando uma verdadeira força-tarefa nas ruas do município. Para tanto, dezenas de colaboradores, que são coordenados pelo vice-prefeito, Carlinhos do Pelado e secretário de Obras, Francisco Lima, realizam serviço de recuperação e tapa-buracos com massa asfáltica nos diversos bairros.

Paralelo a operação tapa-buracos, vem sendo realizada limpeza geral, revitalização dos espaços públicos, pinturas de faixas e sinalização da cidade.

Às vésperas de completar 113 anos, os “verdinhos” da secretaria municipal trabalham na área urbana e rural, melhorando a infraestrutura e proporcionando melhores condições de acessibilidade. Ao mesmo tempo, melhorando as vias de acesso, proporcionando melhor trafegabilidade no perímetro urbano.

Ruas como Generalíssimo Deodoro, Antônio Ribeiro, Domingos Lopes, Manoel Ribeiro, Geni Assis, Maria da Anunciação de Paula Moreira, 12 de outubro bairro 3 botequins, Rua da Cageacre, entre outras, foram contempladas com a recuperação de ruas.

De acordo com a prefeita Fernanda Hassem, com a chegada do verão os trabalhos foram intensificados. “No período invernoso ficamos inviabilizados de realizar serviços de melhoramento na infraestrutura urbana e rural, mas com a chegada do verão nós intensificamos o trabalho de pavimentação com asfalto, recuperação de ramais, reconstrução de pontes. Estamos em diferentes ruas e bairros levando esses serviços para nossa população”, disse a prefeita.

Veja fotos: