Brasiléia realiza abertura da fase municipal dos Jogos Escolares 2023

O município de Brasiléia realizou, nesta quinta-feira (01), abertura oficial dos Jogos Escolares 2023- Fase Municipal, com participação da juventude e atletas das Escolas: Instituto Odilon Pratagi, Kairala José Kairala, Valéria Bispo Sabala, Fontenele de Castro, Getúlio Vargas e Escola Graça Rocha.

Os jogos escolares em Brasiléia terão duração de três dias (quinta, sexta e sábado), onde participarão equipes femininas e masculinas, nas modalidades Handebol, Voleibol, Futsal, Basquete, Atletismo, Tênis de mesa.

A abertura contou com a presença da cecretária municipal de Educação, Francisca Oliveira, coordenadora do Núcleo de Estado de Educação, Maria Cecília, presidente da Câmara, Marquinhos Tibúrcio, vereador Elenilson Cruz, coordenador dos Jogos Escolares no Estado, Thiago Menezes, gestor da escola KJK, Francisco Chagas, gerente de Esportes, Bil Rocha, secretários municipais, atletas das modalidades que disputarão os jogos, estudantes das escolas que disputarão a competição.

A atração ficou por conta da apresentação da Banda de Percussão da Escola Kairala José Kairala, que se apresentou sob os aplausos da plateia. A BANPEK foi formada em 2005 e detém vários títulos em campeonatos, tanto estaduais quanto nacionais, em várias categorias.

O presidente da Câmara de Brasiléia, Marquinhos Tibúrcio, participou da abertura dos jogos. “Com certeza esse é um momento importante, onde a Câmara de Brasiléia participa, juntamente com os gestores escolares, a juventude e os atletas. Todos os eventos dessa natureza merecem nossa atenção e participação, pela importância que tem para nossa juventude local”, afirmou o Presidente.

Para o coordenador estadual dos Jogos Escolares, Thiago Menezes, o momento é de muita festa e alegria. “Parabenizar a Prefeitura de Brasiléia pela assinatura do Termo de Adesão e participação nos jogos, mais uma vez a festa do esporte escolar está sendo realizada em Brasiléia, com a presença da nossa juventude. Aqui é o pontapé inicial, e daqui sai muita equipe boa para a fase estadual dos jogos escolares”, comemorou Thiago.

Para o gerente municipal de Esportes, Bil Rocha, a participação de todos garantirá o sucesso dos três dias de competição. “Graças ao empenho e parceria de todos, desde gestores, atletas, gestão municipal, será possível realizarmos competições acirradas e com a presença massiva da juventude, tanto das escolas de zona urbana, como da escola Valéria, onde os alunos vieram lá do quilômetro 26 participar das competições. Agradeço a prefeita Fernanda Hassem pelo incentivo ao esporte e a juventude, que gosta de participar das atividades esportivas no município”, finalizou.

Após a abertura oficial dos jogos escolares, aconteceu o jogo de abertura, entre as equipes Sub-14 de Futsal da Escola Valéria Bispo Sabala X IOP.

Veja fotos: