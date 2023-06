Bruna Biancardi confirma o nome da filha com Neymar Jr.

Bruna Biancardi revelou, na tarde desta segunda-feira (26/6), o nome da primeira filha com Neymar. Após o jogador dar indícios de que a nova herdeira se chamaria Mavie, a influencer confirmou.

Nos Stories, a famosa publicou uma foto em preto e branco do vestido que utilizou no chá revelação e contou o significado do nome da bebê. “Ma=minha, Vie=vida”, escreveu Biancardi.

No chá revelação, durante a música Lenda, de Sandy & Júnior, Neymar gritou “Mavie”. Já o tiktoker Xurrasco, compartilhou um stories no Instagram com o nome da criança. Entretanto, ele apagou logo depoois.

Chá revelação de Mavie, filha de Neymar e Bruna Biancardi

Neymar e Bruna Biancardi realizaram um Chá Revelação neste sábado (24/6), com amigos e familiares, para descobrir o sexo do bebê que estão esperando. O casal terá uma menina.

O evento foi realizado em Mangaratiba (RJ), na mansão do jogador de futebol. O momento da revelação contou com a participação de Davi Lucca, filho de Neymar. Ele foi responsável por apertar o botão que liberou a fumaça na cor rosa.