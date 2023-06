Bruna Biancardi é rejeitada por Nadine; dupla vive relação conturbada

A relação entre Bruna Biancardi e a sogra, Nadine Gonçalves, teria esfriado ainda mais. Fontes próximas afirmam que a namorada de Neymar Jr. tenta fugir do climão, mas é “rejeitada pela sogra” nos bastidores.

Fontes dizem ao colunista Lucas Pasin, do UOL, que Bruna e Nadine se trataram com “frieza” durante o leilão beneficente do Instituto Neymar Jr., que aconteceu na última quinta-feira (22/6).

“O que acontece é que existe uma tentativa da Bruna, pelo menos publicamente, de fugir do climão. Mas nos bastidores não se gostam, e todo mundo sabe. A Bruna parece mais disposta a ter uma boa relação do que a Nadine, mas é rejeitada pela sogra”, afirma uma pessoa próxima à família, segundo o colunista.

Relação de Bruna Biancardi e Nadine

Ainda segundo o jornalista, o motivo do desgosto de Nadine com Bruna Biancardi seria a pouca atenção que a influencer dá para sogra, que gosta de ser paparicada pelas namoradas do filho.

Nadine também teria ficado incomodada com a proximidade de Bruna da namorada de Neypai, Mariane Bernardi. “É como se ela tivesse escolhido um lado, sabe? A Nadine encara dessa forma e por isso elas não são tão próximas”, diz a pessoa.