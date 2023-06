Caminhão tomba na BR-364 e motorista fica ferido em Rio Branco

O motorista Johny Lopes, 27 anos, ficou ferido após o tombamento de um caminhão na manhã desta terça-feira (6), na BR-364, no bairro Belo Jardim, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, o motorista Jhony trafegava no sentido bairro-centro, em caminhão modelo M. Benz/L, de cor azul e placa MZO-6E75, da empresa de construção civil e redes de energia OM & CIA, quando de forma inesperada saiu da pista e colidiu com o veículo contra a lateral de um caminhão da companhia de eletricidade da Energisa, que estava estacionado às margens da BR-364, e em seguida tombou em três pilares.

Com o impacto, Johny sofreu algumas escoriações pelo corpo, bateu a cabeça e mesmo machucado conseguiu sair de dentro da cabine do caminhão, e em seguida desmaiou em via pública.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Johny ao Pronto-Socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

A área foi isolada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) para os trabalhos de perícia. Após a perícia, o veículo foi removido por um guincho.