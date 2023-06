Campeonato acreano de Motocross terá 3ª etapa em Plácido de Castro neste domingo (04)

Os principais pilotos do motocross acreano estarão na pista neste domingo (03) a partir das 14 horas, em Plácido de Castro, para disputa da 3ª etapa do Campeonato Acreano. Mais pilotos estão confirmados na disputa em sete categorias.

“Realizamos as etapas de Acrelândia e Epitaciolândia e teremos mais uma prova no interior. Os pilotos estão evoluindo tecnicamente dentro da temporada e por isso deveremos ter grandes disputas em todas as categorias”, declarou o presidente Associação de Motocross do Acre (ASSCROSACRE), José Cláudio Silva (Bolacha).

Pilotos importados

Além dos pilotos de Rondônia, a etapa de Plácido de Castro terá os competidores da Bolívia e do Peru. “A presença desses pilotos eleva o nível da disputa. Temos um excelente início de temporada e vamos esperar mais a partir desta etapa em Plácido, comentou Bolacha.