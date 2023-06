Campeonato Acreano Escolar de Handebol com semifinais definidas

Depois de um fim de semana com 30 jogos na quadra da UFAC foram definidas as semifinais do Campeonato Acreano de Handebol Sub-17, no feminino e no masculino.

“Fizemos uma competição com 14 equipes no masculino e 8 times no feminino. As disputas foram excelentes e isso aumenta a nossa responsabilidade para a sequência da temporada”, declarou o presidente da Federação Acreana do Desporto Escolar (FADE), João Renato Jácome.

Semifinais e finais

De acordo com João Renato Jácome, as semifinais e as finais do Acreano Escolar serão disputadas no próximo sábado, 1º, a partir das 8 horas, na UFAC.

“Tínhamos pensado em promover a competição em um fim de semana, mas tivemos um bom número de equipes e por isso resolvemos aumentar o número de datas”, explicou o dirigente.

Semifinais do feminino

Jader Saraiva x CERB

IFAC/Tarauacá x Lourival Pinho

Semifinais do masculino

Graça Rocha x Leôncio de Carvalho

IFAC/Tarauacá x Clicia Gadelha