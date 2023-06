Campeonato Estadual de Natação terá disputa da 3ª etapa na AABB

Alguns dos melhores nadadores acreanos disputam neste sábado, 24, a partir das 8 horas, na piscina da AABB, a 3ª etapa do Campeonato Estadual de Natação.

“Vamos ter grandes provas. Os atletas estão em excelente forma e deveremos ter marcas batidas”, avaliou o presidente da Federação Acreana de Esportes Aquáticos (FAEA), professor Ricardo Sampaio.

Servir como seletiva

A 3ª etapa do Estadual pode servir de seletiva para as próximas competições da temporada. Existe a possibilidade da FAEA utilizar as marcas para definir as seleções escolares Sub-14 e 17.