Campeonato Estadual Sub-17 terá 10 equipes na disputa

O departamento técnico da Federação de Futebol do Estado Acre (FFAC) confirmou 10 equipes na disputa do Campeonato Estadual Sub-17, próximo torneio da temporada de 2023. A competição será iniciada após a disputa do Estadual Sub-20.

“Fechamos as inscrições e vamos programar o congresso técnico para definir a data do início e a fórmula de disputa”, comentou o diretor da FFAC, Leandro Rodrigues.

Copa do Brasil

O título do Campeonato Estadual Sub-17 vale uma vaga na Copa do Brasil na temporada de 2024.

“A competição tem um atrativo a mais com a vaga na Copa do Brasil. Os torneios nacionais são muito importantes”, afirmou o dirigente.

Equipes no Estadual

Andirá/Santa Cruz

Atlético

Sena Madureira

Rio Branco

Independência

Galvez

Vasco

São Francisco

Adesg