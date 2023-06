Cantora tenta ensaiar, mas papagaio rouba a cena e mostra talento; assista

A cantora Eduarda mostrou que não é tão fácil ensaiar com um papagaio em casa e que a ave, muitas vezes, pode roubar a cena. O vídeo cômico e fofo foi publicado nesta terça-feira (30), no perfil da jovem no TikTok.

Nas imagens, Eduarda está tentando ensaiar a música If I Ain’t Got You, da artista Alicia Keys, no quarto, enquanto o papagaio a acompanha e solta a voz, esbanajando todo o seu talento. A jovem tenta não se concentrar no pet e segue cantando e a ave não se intimida e continua catarolando uma música própria.

“Minha cabeça é esse caos assim também”, brincou uma internauta. “Ele virando o pescoço dançando KKKKKKKKKKK”, disse a segunda. “Que vídeo perfeito kkkkkk eita como canta”, elogiou a terceira.