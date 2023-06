Carolina Ferraz critica ‘positividade tóxica’ e pressão por ser um ‘humano melhor’

Carolina Ferraz utilizou as redes sociais para expressar sua frustração em relação à chamada “positividade tóxica” na última quarta-feira (28). A publicação dividiu opiniões dos internautas na página da atriz e apresentadora.

No vídeo, Carolina compartilhou sua experiência ao se deparar com a seguinte pergunta ao abrir o Instagram: “‘oi, bom dia, o que você já fez hoje para se tornar um ser humano melhor?'”. Indignada, a apresentadora afirmou ter cancelado a pessoa responsável pelo questionamento, criticando a obrigação imposta de se esforçar para ser uma pessoa melhor.

Enfatizado que, embora tenha compromisso com o autodesenvolvimento, Carolina expressou sua irritação em relação àqueles que promovem um “coaching da alegria” o que, segundo ela, pode se tornar incômodo. A atriz ressaltou o aspecto negativo dessa abordagem, referindo-se à mesma como “positividade tóxica”.

Carolina opinou sobre a importância de permitir que as pessoas experimentem tristeza e luto: “eu tenho uma amiga e a mãe faleceu. Deixa a pessoa sofrer, gente! Deixa ela ficar de luto, ela vai se recuperar, é evidente. Mas, para se recuperar, você precisa viver aquela dor”.

Nos comentários, a maioria dos seguidores apoiou a atriz. “A única coisa que eu quero receber pela manhã a partir de hoje é essa mensagem”, comentou o ator Lucio Mauro Filho. A atriz Giovanna Lancellotti chamou Carolina de “ícone”.

Já uma menor parte dos internautas se revoltou com as falas da atriz. “Quando a fala de uma pessoa que não foi direcionada a você te incomoda a ponto de você fazer um vídeo, o problema está mais com você do que com a pessoa”, comentou o usuário Luis Carlos Ladesma”