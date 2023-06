Casal bebe junto, briga e mulher esfaqueia marido; veja o caso

Uma briga de casal acabou com a mulher esfaqueando o marido, no final da madrugada desta quarta-feira (8), no bairro Novo Mundo, em Curitiba. A confusão também deixou a mulher com escoriações. Ela foi levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Pinheirinho para ser atendida.

A situação aconteceu após ambos “tomarem todas” ao longo da noite. Apesar disto, ainda não foi divulgado o motivo pelo qual o casal começou a discutir. Em determinado momento, a mulher teria pego a faca e desferido o golpe no ombro do marido.

O Siate foi acionado e socorreu a vítima de 38 anos ao hospital. Depois de ser medicada na UPA por conta dos ferimentos, a mulher foi até a Delegacia da Mulher.