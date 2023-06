CBOLÃO 2023: Torneio arrecada R$ 200 mil para ONG

O CBOLÃO 2023 chegou ao fim neste domingo (4) com chave de ouro! Além do time brasileiro Os Primos terem vencido os sul-coreanos do HB20, o campeonato conseguiu alcançar a meta de R$ 200 mil em doações, essas que serão destinadas à ONG AMPARA, de proteção aos animais.

Arrecadação do CBOLÃO 2023 foi o dobro da meta inicial

Vale lembrar que a meta inicial era de R$ 100 mil, e ela foi batida ainda no primeiro dia de evento. Com isso, Baiano e companhia resolveram dobrar a meta, que novamente foi batida pouco antes do terceiro jogo entre o HB20 e Os Primos.

Diversas personalidades do cenário e até de fora dele ajudaram em doações. Os times do CBLOL também contribuíram neste domingo. A LOUD, por exemplo, doou R$ 10 mil no CBOLÃO 2023:

A @LOUDgg deu carta branca pro Robô e ele botou 10 MIL em doação pra campanha CBOLÃO + AMPARA! pic.twitter.com/BFK8G25ilN — CBOLÃO 🧅 (@CBOLAOgg) June 4, 2023

Time do Os Primos levam R$ 50 mil em premiação

Com o resultado, Guigo, Aegis, Grevthar, Brance e Jojo faturaram também a premiação de R$ 50 mil! Além disso, durante a grande final, o CBOLÃO conseguiu alcançar a meta de R$ 200 mil em doações, essas que serão destinadas à ONG AMPARA, de proteção aos animais.

CBOLÃO 2023

O CBOLÃO 2023 foi a quinta edição do torneio amador de LoL realizado por Baiano, porém foi a primeira que aconteceu presencialmente. Ao todo foram oito times jogando no Memorial da América Latina, em São Paulo, em dois dias de evento.

Seis times foram convidados pela organização do campeonato, enquanto os outros dois vieram de uma seletiva aberta que contou com mais de 600 equipes participando. A fase final foi no formato de dupla eliminação em séries MD1. A grande final foi em MD3.