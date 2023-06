Celebridades brasileiras se reúnem em Jerusalém com tudo pago por milionário brasileiro

Quem acompanha as redes sociais dos famosos já viu que Jerusalém é o principal destino de viagens. Celebridades como Monica Martelli e Marcos Mion estão fazendo um tour pela capital israelense.

O convite veio de Azuri Safra e Alessandra Safra, milionário brasileiro e sua mulher, em nome do filho Benjamin. A viagem é para comemorar o bar mitzvá, cerimônia de origem judaica que celebra o amadurecimento de um judeu e a maioridade religiosa.

Entre os pontos turísticos e instagramáveis estão o Muro das Lamentações, mercados e vilas, Monte das Oliveiras e a Torre de David. Quem também está lá é Luciana Gimenez, Narcisa Tamborindeguy,

João Guilherme Silva, filho de Faustão, e as modelos Fernanda Motta e Schynaider Moura.

Esta não é a primeira vez que o descendente da família faz uma cerimônia do tipo. Em 2018, ele reuniu amigos e familiares para comemorar o bar mitzvá de Moise, filho que, na época, completou 13 anos. O evento foi todo bancado por ele, assim como o deste ano. Os Safra estão na lista das 100 pessoas mais ricas do mundo, de acordo com a revista Forbes.