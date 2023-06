Chef de cozinha que é Miss estreia no OnlyFans com receitas afrodisíacas: “viagra natural”

Eloá Oliveira, chef de cozinha que está no concurso Miss Copa do Brasil representando o São Paulo, seu time do coração, decidiu unir a sua paixão por receitas culinárias ao seu lado exibicionista e sensual. A loira acaba de estrear seu perfil no OnlyFans e pretende inovar nos conteúdos publicados por lá.

“Sempre gostei de me mostrar. Por isso entrei no concurso e me joguei nos conteúdos sensuais. Mas não quero ser mais uma mostrando apenas o corpo. Por isso a ideia de trazer meu lado chef também. Acho que a sensualidade tem tudo a ver com gastronomia. Aquela coisa de preparar a receita, servir e apreciar o sabor tem todo um envolvimento mágico e romântico até. Não é à toa que jantares são a melhor escolha para conquistar alguém”, justifica.

A loira de 27 anos, que é especialista em gastronomia vegana e funcional, revela que a maioria dos homens procura no cardápio opções de comidas afrodisíacas naturais para dar aquela ajudinha na hora H. E ela ensina várias opções, valorizando sempre alimentos frescos e saudáveis. Inclusive vai mostrar algumas receitas, de forma bem sexy, no OnlyFans.

“Mais do que os nudes e vídeos explícitos, também ensino algumas receitas bem milagrosas (risos). Uso alimentos que aumentam o fluxo sanguíneo e a ereção. E é claro que sempre apareço de um jeito bem provocante, bem picante. É tudo viagra natural”, diz. “E os homens mandam mensagens falando que realmente funciona, que dá resultado. Eles gostaram da ideia”.

E as expectativas da chef com o OnlyFans são as melhores. Eloá pretende conquistar seu primeiro milhão até o fim do ano e com o dinheiro investir na sua marca de alimentos funcionais. Nem por isso vai deixar a carreira de modelo de lado. “Vou conciliar tudo, ainda quero chegar à TV e popularizar minhas receitas”.