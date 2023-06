E se houvesse uma “receita” para o relacionamento durar? Um estudo realizado pela Emory University, em Atlanta, nos Estados Unidos, apontou que a diferença de idade entre os casais está diretamente relacionada às chances de separação.

De acordo com a pesquisa, quanto maior a diferença de idade entre os envolvidos no relacionamento, maiores são as chances de que eles, eventualmente, se separem. Foram analisadas cerca de 3 mil pessoas para chegar à conclusão.

Os pesquisadores afirmam que as menores chances de divórcio (3%) são para casais com 12 meses ou menos de diferença de idade. Enquanto isso, casais com 5 anos de diferença têm 18% de chance de separação.

Quanto maior a diferença fica, maiores são as chances de divórcio. Para casais com 10 anos de diferença, a probabilidade sobe para 39%. Se a diferença for de 20 anos para cima, as chances chegam a 95%.