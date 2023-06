Cinco elementos semelhantes entre o poker e a Fórmula 1

Pode parecer loucura comparar dois esportes completamente diferentes entre si, mas a Fórmula 1 e o poker têm mais elementos que se assemelham em sua essência do que muita gente imagina. Da construção estratégica ao desenvolvimento de habilidades psicológicas, ambas as modalidades exigem um ótimo senso de análise, autocontrole e arrojo dos competidores.

Coincidência ou não, umas das principais equipes do paddock na atualidade é patrocinada por uma empresa de poker. Desde 2022, a Red Bull Racing possui várias parceiras, a mais conhecida sendo com a empresa de tecnologia Oracle e tem um vínculo com a plataforma de entretenimento PokerStars, uma das companhias mais conhecidas do segmento globalmente. A parceria parece ter dado sorte para o time austríaco, que conquistou o título de construtores na temporada passada e é o grande favorito para faturar o sexto campeonato de sua história, neste ano.

Entre os pilotos, a RBR ainda conta com o atual bicampeão, Max Verstappen. Depois de superar o britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, em uma das batalhas mais emocionantes da história da categoria, em 2021, o holandês sobrou no ano seguinte e vem nadando de braçadas em 2023 rumo à terceira conquista consecutiva.

Estratégia

Um dos elementos que mais se assemelham entre o poker e a Fórmula 1 é a construção estratégica. Em ambos os casos, é fundamental que o atleta considere todas as variáveis, a fim de tomar ações calculadas e antecipar movimentos dos adversários para sempre estar um passo à frente.

Nas mesas de feltro, a elaboração de táticas envolve a análise de probabilidades, gerenciamento de bankroll e até mesmo a gestão do tempo para saber a hora certa de fazer uma jogada. Já nas pistas, pilotos e equipes devem considerar o número de pit stops e as voltas exatas para cada parada, quais acertos aerodinâmicos e jogos de pneu utilizar e o momento ideal para uma ultrapassagem, de acordo com as situações da corrida.

Tomada de decisão rápida

Circunstâncias e objetivos à parte, tanto pilotos de corrida quanto jogadores de cartas precisam tomar decisões importantes em um curto espaço de tempo, ações essas que podem determinar uma vitória ou derrota. No poker, os apostadores estão constantemente diante de situações decisivas e precisam avaliar as informações disponíveis na mesa e em suas mãos para executar uma jogada, um blefe ou retirada.

Já na F1, os corredores precisam responder a questões enquanto estão em alta velocidade, o que aumenta o nível de exigência da capacidade de escolha de uma ação. Isso pode acontecer na hora de optar por um pit stop surpresa, uma manobra com alto grau de dificuldade, a mudança de uma configuração do carro para extrair mais desempenho ou a alteração de planos estratégicos ao longo da prova.

Gerenciamento de riscos

Características próprias à parte, o gerenciamento de riscos exerce papel fundamental e é constantemente colocado à prova no automobilismo e no esporte da mente. Em uma corrida de carros, os atletas precisam encontrar o equilíbrio entre o arrojo e a segurança. Dirigir em alta velocidade e executar manobras arriscadas exige cuidados, e alguns acordos de cavalheiros são costumeiramente firmados entre os competidores para evitar acidentes.

Já em uma partida de poker, os riscos pouco têm a ver com a integridade física dos jogadores, mas sim com as consequências de cada jogada. Por isso, os players precisam analisar os prós e contras de uma determinada ação, pensando em minimizar perdas e maximizar ganhos. Optar por um blefe, por exemplo, incide em uma clássica situação de vulnerabilidade que deve ser bem pensada.

Habilidades psicológicas

Estar sentado em uma cadeira de cassino ou num cockpit pode até parecer confortável, mas exige extrema concentração, paciência, controle emocional e capacidade de memória, o que pode ser mentalmente bem desgastante. No poker, essas habilidades ajudam na leitura do jogo, a evitar a impulsividade e saber a hora certa de agir ofensivamente.

Na F1, a concentração é o aspecto mais importante. Basta um milésimo de distração para se cometer um erro e colocar tudo a perder. Por isso, os pilotos precisam estar centrados o tempo todo, não devem precipitar manobras e necessitam ser frios e calculistas. Decorar os traçados, curvas e pontos de freada é um recurso extra que pode ajudar a ganhar tempo e posições na pista.

Leitura dos adversários

Embora os contextos sejam diferentes, saber interpretar os adversários têm o mesmo objetivo: anular seus pontos fortes e explorar suas fraquezas para vencê-los. No poker, entender o perfil de outro competidor é essencial para compreender seu estilo de jogo, decifrar suas estratégias e identificar blefes, a partir dos padrões de apostas, comportamentos, posturas corporais e expressões faciais.

Na Fórmula 1, observar o estilo de pilotagem dos concorrentes se torna fundamental para um duelo direto nas pistas. Com isso, é possível desvendar as habilidades de direção, os pontos de freada e a reação em momentos adversos de cada indivíduo, possibilitando criar situações de pressão ou executar uma ultrapassagem em pontos-chaves do circuito.