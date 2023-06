Cinco tripulantes de barco que afundou em Santa Catarina são encontrados

Cinco dos oito tripulantes do barco que naufragou no litoral sul de Santa Cantarina foram encontrados com vida na noite desse sábado (17/6), quase 24 horas despois do acidente. O grupo estava a cerca de 180 km da costa.

Segundo informações da Marinha, o grupo, que estava flutuando em uma pequena balsa, foi encontrado por um navio rebocador, que patrulhava a área.

Em comunicado, a Marinha infomou que os tripulantes estavam em bom estado de saúde e que mantem as buscas dos outros três desaparecidos.

Entenda o caso em Santa Catarina

Uma embarcação naufragou na altura de Garopaba, no litoral sul catarinense, na noite dessa sexta-feira (16/6). A Marinha deu início às buscas por volta das 21h30, conforme a Capitania dos Portos de Santa Catarina, sediada em Florianópolis, confirmou à reportagem.