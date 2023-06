Circuito Acreano de Vôlei de Praia terá 2ª etapa na Ufac

Será disputado neste sábado (17) a partir das 8 horas, na Universidade Federal do Acre (Ufac), a 2ª etapa do Circuito Acreano de Vôlei de Praia, no feminino, masculino e máster. Ao totla, 20 duplas estarão em quadra e as partidas devem ser bem equilibradas.

“Fechamos todos os detalhes da competição. Essa é mais uma etapa importante do calendário da federação na temporada 23”, comentou o diretor técnico da Federação Acreana de Voleibol (FEAV), Delmerson Abreu.

Finais no domingo

De acordo com Delmerson Abreu, as finais das três categorias serão realizadas no domingo (18) a partir das 8 horas. “Vamos promover mais um fim de semana com muito vôlei de praia”, disse o dirigente.