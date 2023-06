Cleo expõe descoberta sobre sexualidade após um ano sem transar

Cleo revelou, durante participação no podcast Quem Pode, Pod!, nessa terça-feira (20/6), que fez uma descoberta sobre sua sexualidade, após passar um ano sem transar. A atriz afirmou que “ficou de saco cheio da vida de solteira” e resolveu se abster de sexo durante o período em que esteve separada de Leandro D’Lucca, seu atual marido.

A filha de Fábio Jr. e Leandro ficaram separados entre 2017 e 2020, e Cleo revelou que tomou a decisão após adquirir o costume de compará-lo a outros homens.

“Eu, nas minhas paixonites que fui tendo, fui vivendo e sempre lembrava dele com todos os caras que ficava. E aí, nesses quatro anos, fiquei um de saco cheio com a vida de solteira. Falei que não queria mais ninguém. Um ano sem transar, por opção. Ficava com pessoas e falava: ‘daqui não passa’”, contou.

Cleo contou ainda que se satisfazia sozinha durante esse tempo. “Eu comigo mesma, super, mas não com outras pessoas. Fiquei meio demissexual. Comecei a ficar assim e achei estranho, porque eu não era assim. Mas, não tem problema ser assim. Acho incrível. Fui me tornando, aceitando que era isso”, completou.