Clínica de psicologia promove arraial especial para famílias de autistas em Rio Branco

A psicóloga Celeste Costa, do Espaço Singular, promove neste sábado (24), um arraial sem fins lucrativos para as famílias com pessoas diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Segundo a psicóloga, o evento tem objetivo de acolher as famílias.

“Nós estamos promovendo um arraial compartilhado, fechado, feito especialmente com todos os clientes, famílias, profissionais e amigos da Clínica. Todos estamos participando desse arraial, fazendo doações, cada família está fazendo a sua contribuição para as barracas”, disse.

Segundo Celeste, o evento tem como objetivo proporcionar um momento de lazer para essas famílias. “Muitas vezes não saem por não se sentirem acolhidas em determinados ambientes ou por questões de receio do preconceito das outras pessoas. Foi uma ideia que eu tive para nossas crianças daqui da clínica tivessem esse momento e se sentisse à vontade para brincar de acordo com a sua individualidade. A ideia é proporcionar um momento de lazer tanto para os pais, quanto para as crianças que muitas vezes não se sentem confortáveis de ir para ambientes assim”, diz.

A psicóloga explicou que haverá a estrutura de um arraial com todas as barracas com pula-pula, com pipoca, bingos e DJ. As comidas e brincadeiras não serão pagas, mas a bilheteria funcionará apenas para entrega de tickets.

Celeste disse ainda que haverá uma sala de apoio para quando a criança se sentir desconfortável e os pais escolherem se retirar do ambiente com a criança. “A gente tem toda a estrutura, com segurança, com estacionamento e vai ser um arraial bem bonito, bem lindo mesmo. Nada vai ser vendido, vai ser tudo compartilhado e todos nós que estamos participando estão contribuindo de alguma forma, quase 200 pessoas estão envolvidas”, finalizou.