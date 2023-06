Uma cobra caninana deu um susto em uma família de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, ao surgir dentro do quarto na última quarta-feira, 7. O animal foi capturado dentro do berço do bebê do casal.

O resgate foi feito pelo biólogo Gilberto Ademar Duwe, da Fundação Jaraguaense de Meio Ambiente (Fujama). Ele compartilhou o momento nas redes sociais.