Colisão deixa dois motociclistas com traumatismo craniano em Rio Branco

Os motociclistas Kalil Araújo Fontenelle, 20 anos e Elizeu Silva de Oliveira, 45, ficaram feridos após um acidente na noite desta quarta-feira (7), no cruzamento da rua Jarbas Passarinho com a 10 de julho, no bairro das Placas, na parte alta de Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Kalil trafegava no sentido centro-bairro pela estrada Jarbas Passarinho em uma motocicleta modelo Titan de cor preta e placa OXP-9816, quando foi surpreendido pelo motociclista Elizeu que estava saindo da rua 10 de julho e, sem olhar, acabou passando na frente de Kalil, com uma moto modelo Titan de cor branco e placa MZV-3931.

As duas motos bateram quase que frontalmente e Elizeu acabou caindo no asfalto, tendo um Traumatismo Craniano Encefálico (TCE) de natureza moderada. Kalil teve um corte profundo nos lábios e também sofreu um Traumatismo Craniano Encefálico (TCE) de natureza moderada.

Populares ajudaram as vítimas e acionaram a polícia e a ambulância. Duas ambulâncias de suporte básico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram enviadas para atender as vítimas. Tanto Elizeu, quanto Kalil, foram estabilizados, e em seguida foram encaminhados ao pronto-socorro de Rio Branco, onde passaram por exames mais detalhados no setor de emergência.

Policiais militares foram até o local e isolaram a área para o trabalho da perícia e, após os procedimentos de praxe, entregaram as motos para os familiares dos acidentados.