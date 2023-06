Com 19 máquinas, Deracre intensifica manutenção da Estrada Transacreana

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), iniciou na terça-feira, 21, mais uma etapa da operação tapa-buraco nos pontos críticos da Rodovia AC-90 (Estrada Transacreana), em Rio Branco.

De acordo com o diretor de Operações, Ronan Fonseca, três frentes de trabalho divididas nos serviços de terraplanagem, pavimentação e tapa-buraco têm atuado na estrada. No total, 19 máquinas estão trabalhando na rodovia.

“Estamos com três equipes somente na AC-90, uma dedicada ao tapa-buraco, outra aos serviços de manutenção da base e outra na parte de pavimentação dos trechos. O trabalho nas estradas segue uma determinação do governador Gladson Cameli”, enfatizou.

O engenheiro do Deracre, Tadeu Ferreira Castelo, destacou que a ação está sendo executada no km 60 e tem intuito de melhorar o pavimento da estrada. “Estamos trabalhando na manutenção da AC-90, e a equipe do Deracre tem avançado com a operação”, relatou.

Os agentes executam reenquadramento dos pontos danificados, retirada e limpeza do pavimento quebrado, impermeabilização, aplicação e compactação da nova massa asfáltica.

As intervenções nas estradas são realizadas pelo Deracre, que continua com obras em todo o estado.