Com 62%, Jéssica Sales aparece liderando disputa pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul

O Instituto Delta Agência de Pesquisa divulgou neste domingo (04) dados das intenções de votos para as eleições de 2024 do eleitorado de Cruzeiro do Sul, segunda maior cidade do Acre.

De acordo com a pesquisa simulada, que apresentou nomes de pré-candidatos aos entrevistados, a ex-deputada federal Jéssica Sales (MDB) lidera com 62%, seguida por Zequinha Lima (Progressistas), atual prefeito, com 12,25%. O Sargento Adônis aparece em terceiro lugar com 10,75% e Clodoaldo Rodrigues, deputado estadual, em quarto com 4,25%. Paulo Correia, atual secretário de administração do Estado do Acre, também foi uma opção, porém, não obteve nenhum percentual de voto. Brancos/nulos registraram 1,25% e o percentual de eleitores que não sabem ou não responderam foi de 9,50%.

Na pesquisa espontânea, em que nenhum nome é apresentado aos eleitores, Jéssica Sales lidera novamente com 16,50%, seguida por Zequinha Lima com 3,75%. Adônis e Clodoaldo registraram 1,50% e 0,75%, respectivamente, e Paulinho Correia não recebeu voto. Outros candidatos registaram 0,25% e o percentual de eleitores que não sabem ou não responderam foi de 77,25%.

Quando os nomes de Jéssica Sales e Zequinha Lima são apresentados aos entrevistados, a emedebista recebe 74,75% e o progressista, 15%. O percentual de brancos/nulos foi de 2% e o de eleitores que não sabem ou não responderam foi de 8,25%.

Em relação à rejeição, Zequinha e Paulo Correira ficam praticamente empatados, sendo que o atual prefeito registrou 27,75% e Correia 29,25%, com o maior índice quando os eleitores foram questionados sobre em quem não votariam de jeito nenhum. Clodoaldo registrou a terceira maior rejeição, com 13,75%, e Adônis ficou em quarto com 6%. Jéssica Sales obteve a menor rejeição, com apenas 2,50%. O percentual de eleitores que não sabem ou não responderam foi de 20,50%.

A pesquisa do Instituto Delta ouviu 400 pessoas em Cruzeiro do Sul entre os dias 27 e 30 de maio, com margem de erro de 5 pontos percentuais para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%.