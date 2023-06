Com apoio de parlamentares, governo realiza investimentos em Porto Walter

Na manhã deste domingo, 25, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Agricultura (Seagri) e do Departamento de Estradas de Rodagens (Deracre), assinou convênios com a Prefeitura de Porto Walter para investimentos no município.

A ação aconteceu durante a solenidade de aniversário da cidade, que comemora hoje 31 anos de emancipação política.

A Seagri assinou o documento que prevê o repasse de R$ 35 mil, fruto de emenda parlamentar do deputado estadual, Luiz Gonzaga, para a aquisição de motores de popa com rabeta e timão, para ajudar no escoamento de produtos agrícolas da zona rural e igarapés de difícil acesso.

“Esses investimentos vêm em um momento oportuno para Porto Walter, agradeço ao governo e aos parlamentares que não têm medido esforços para nos ajudar”, disse o prefeito da cidade, César Andrade.

A vice-governadora, Mailza, que esteve presente no evento, explicou que o governo vem cumprindo com o compromisso de fortalecer e incentivar o crescimento dos 22 municípios acreanos.

“Esse é um momento importante para o nosso Estado. Incentivamos a produção, e também destinamos recursos para melhoria dos municípios. Esse é apenas o começo, pois sei que junto dos nossos parlamentares e prefeitos, podemos chegar muito mais longe”, frisou.

O Deracre também firmou convênios com Porto Walter, um investimento de R$ 300 mil, de emenda parlamentar, para investimentos do município em insumos, infraestrutura, serviços e aquisições de bens.

Além de mais um repasse de R$ 200 mil em recursos próprios do Estado para aquisição de combustível, para que o município execute obras de melhoramento e manutenção de infraestrutura.