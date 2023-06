Com desfalque, elenco do Humaitá faz um único treino e embarca para Manaus

O elenco do Humaitá realiza um treinamento na manhã desta terça, 6, no campo B da Federação de Futebol, e a noite embarca para Manaus, no Amazonas. O Tourão enfrenta o Princesa do Solimões na quinta, 8, às 17 horas (hora Acre), no Gilbertão, em Manacapuru, interior do Amazonas.

“Vamos fazer um trabalho e tentar realizar alguns ajustes. Vai ser um jogo importante e o nosso objetivo é seguir na zona de classificação”, comentou o técnico Maurício Carneiro.

Aldair é desfalque

O atacante Aldair, autor de dois gols na vitória contra o São Francisco, recebeu o terceiro cartão amarelo e não joga contra o Princesa do Solimões.

Vai ser avaliado

O atacante Igor Dias deixou a partida do fim de semana com uma pancada no tornozelo direito e será reavaliado pelo departamento médico do Tourão. O atleta tem boas chances de ser relacionado para a partida fora de casa.