Com expectativa de 5 mil pessoas por dia, Arraial Cultural inicia na Gameleira

O Arraial Cultural 2023 iniciou nesta terça-feira (27), desta vez, voltando a acontecer no Calçadão da Gameleira. Organizado pela Fundação Elias Mansour (FEM), a festa vai até o dia 2 de julho. A expectativa é que cerca de 5 mil pessoas passem pelo evento todos os dias.

Além da abertura do evento, nesta primeira noite, será realizada a escolha da realeza caipira. Além de muitas comidas típicas, o público vai contar com o concurso estadual de quadrilhas, com 12 equipes que irão competir entre si. Com 18 bandas se apresentando durante as seis noites de festa.

O presidente da FEM, Minoru Kimpara, afirma que a população deve esperar uma festa com muita segurança e diversas atrações para toda a família: “Estamos cheios de atrações, são mais de 72 rodadas de bingo, além das quadrilhas e artistas que irão fazer muita música. Quem vier vai encontrar muita comida típica, música, palcos musicais e muita segurança”, destacou.

O secretário de Ciência, Indústria e Tecnologia (Seict), Assurbanípal Barbary, destacou os investimentos para realização do Arraial Cultural: “O investimento do governo foi na estrutura do local, dos palcos, barracas e de todo o espaço para reunir o público com conforto aqui. A expectativa é de 4 a 5 mil pessoas diariamente passando por aqui”, revelou.