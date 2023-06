Com festa junina tradicional, Arraial Via Verde Shopping promete agitar o mês de julho

Entre os dias 7 e 9 de julho, o Via Verde Shopping realiza mais uma edição da típica festa junina que garante muita diversão e entretenimento para toda a família. O evento é gratuito e vai contar com uma programação recheada e variada.

O Arraial Via Verde Shopping ocorre, a partir das 19h, no estacionamento que vai ser transformado em um ambiente festivo, onde os visitantes podem vivenciar toda a atmosfera típica das festas juninas nos dias de festividade.

Durante os três dias de evento, os visitantes podem desfrutar de uma série de atrações musicais, apresentações de quadrilhas juninas e uma variedade de atividades temáticas. O Arraial Via Verde Shopping é uma oportunidade única para aproveitar a energia e alegria típicas dessa época do ano.

Entre as atrações da festa, está a presença de renomados artistas acreanos, que trazem toda a energia e alegria características dessa época do ano, com apresentações ao vivo e shows cheios de animação. No dia 7 de julho, o cantor Vini Rodrigues encantará o público com seu talento musical, das 19h às 21h30.

Já no segundo dia de arraial, das 19h às 21h30, é a vez de Sandra Melo e Banda subirem ao palco para animar a festa. E no terceiro, e último, dia de festa junina, quem encerra as apresentações musicais com chave de ouro é o Trio Furacão, que promete contagiar a todos com seu repertório, das 19h às 21h.

Além dos shows, o Arraial Via Verde Shopping vai contar, também, com diversas atrações para entreter o público de todas as idades. Os visitantes podem saborear comidas típicas em barraquinhas da economia solidária, fruto da parceria com a prefeitura de Rio Branco.

Outra atração imperdível da festa, são as apresentações de quadrilhas juninas que trazem ainda mais tradição e encanto ao evento, enquanto os brinquedos disponíveis garantem a diversão dos mais jovens. É uma experiência completa para celebrar o clima festivo do São João.

Festa na praça de alimentação

O Via Verde Shopping também organizou uma programação especial de apresentações artísticas na praça de alimentação, proporcionando aos visitantes uma atmosfera festiva de arraial, com deliciosas comidas típicas e shows fantásticos.

No dia 7 de julho, das 18h às 20h, Camile Castro vai encantar o público com sua voz única e performances envolventes. Já no dia 8 de julho, das 19h às 21h, os amantes do gênero sertanejo terão a oportunidade de desfrutar um show emocionante com Gil Sertanejo, que vai trazer os maiores sucessos do gênero, proporcionando uma verdadeira festa.

Na terceira, e última noite, de festa, encerrando as apresentações com chave de ouro, no dia 9 de julho, das 19h às 21h, Rodrigo Ephren vai agitar a noite com sua energia contagiante e um repertório diversificado, garantindo diversão para todas as idades.

“Esquenta Arraial”

Para aquecer ainda mais a fogueira para a festa, o “Esquenta Arraial” acontece entre os dias 30 de junho, 1 e 2 de julho, a partir das 18h, na praça de alimentação do Via Verde Shopping.

Durante esses dias, o público pode desfrutar de atrações artísticas especiais, que dão um gostinho do que está por vir no Arraial Via Verde Shopping. Uma festa que promete ser uma celebração junina inesquecível, repleta de música, dança, sabores típicos e muita diversão que trazem toda a magia e tradição para a cidade de Rio Branco.

Por isso, o Via Verde Shopping convida a todos para participarem desse evento especial e desfrutarem de momentos de alegria e diversão em grande estilo. Para saber mais informações e atualizações sobre o evento, basta visitar o site do Via Verde Shopping ou acompanhe as redes sociais oficiais.