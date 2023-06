Com grande público, arraial da igreja católica é encerrado em Sena

A Igreja católica Nossa Senhora da Conceição, em Sena Madureira, encerrou na noite desta quarta-feira (31), o arraial 2023. O evento já faz parte do calendário cultural do município e ocorre todos os anos durante o mês de maio inteiro.

A última “noitada” foi patrocinada pela Boa vontade e pelos amigos do Padre Paolino. Centenas de pessoas compareceram ao pátio da igreja para prestigiar o arraial. “Desde a época do padre Paolino venho participando todos os anos. Moro na zona rural, mas procuro vencer as dificuldades para não perder o evento”, comentou Amarildo Silva, residente na praia dos paus, rio Purus.

Na noite de ontem, o grande atrativo foi o Bingo de 10 novilhas. O empresário Paulo Sérgio Mandrotti, da Marca V5, doou 8 novilhas para a igreja. “É importante essa colaboração, visto que, o arraial ajuda nas obras sociais da igreja”, disse ele.

O frei Moisés, pároco da cidade, fez um agradecimento especial a toda população de Sena Madureira bem como aos colaboradores. “A nossa comunidade sempre responde muito bem ao nosso chamado. Graças a Deus, muita gente compareceu no arraial e colaborou conosco. Também queremos agradecer a todos os setores da comunidade que patrocinaram as noitadas. O arraial é o carro-chefe das obras da igreja, onde o recurso arrecadado ajuda muito em nossos projetos”, salientou.

Para este ano, em particular, o frei Moisés disse que pretende revitalizar a parte elétrica da igreja. Além disso, o dinheiro também será empregado nas desobrigas, missão que leva cidadania aos moradores da zona rural.