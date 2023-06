Com investimento de quase R$ 5 mi, reforma do Parque de Exposições começa nos próximos dias

O governo do estado do Acre, realizou na última sexta-feira (23) um processo licitatório com as empresas interessadas em executar os serviços de reforma, e revitalização do Parque de Exposições, local que em que será realizada a Expoacre 2023. As obras terão início já na próxima semana.

O investimento total para obras de engenharia e adequação do Parque de Exposições será de R$ 4,8 milhões, oriundos de recursos próprios do governo estadual.

O processo de licitação foi realizado por meio da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), e contou com a participação de diversos empresários do ramo da construção. As obras deverão fomentar a economia e gerar emprego ao utilizar mão de obra local.

A Expoacre 2023, maior feira de negócios do estado, acontece entre os dias 29 de julho a 6 de agosto e terá shows de artistas nacionais e locais, além da presença de expositores de diversos setores do comércio e empreendedorismo acreano.

Parque ampliado

Na última semana, com exclusividade ao ContilNet, o secretário de Governo, Alysson Bestene, nome escolhido para organizar a feira, deu detalhes sobre a edição deste ano.

Alysson afirmou que buscou a ampliação do espaço durante a revitalização do Parque de Exposições.

“Hoje nós já temos a vitrine laboratorial da Seagri, onde já tem alguns produtos que foram plantados, como o caso dos grãos especiais, do milho, café e soja, e é uma novidade da ExpoAcre esse ano, que é o espaço do Agro, onde vai ter capacitação para os nosso produtos e a gente vai poder ter um campo de visitação das pessoas que buscam aquele parque, que é uma feira de negócios”, disse.

Outra novidade em 2023 é de que haverá um intercâmbio com os países vizinhos, como é o caso da Bolívia e do Peru, que vão trazer seus produtos para expor na feira e também vão conhecer os produtos acreanos para o comércio internacional.

Além dos reparos na infraestrutura, o Parque será totalmente monitorado por câmeras, garantindo a segurança dos expositores e, principalmente, do público.

“O objetivo deste ano é melhorar a trafegabilidade e a segurança no acesso ao Parque de Exposições. A ideia é que tenhamos um parque ampliado, principalmente voltado para o agronegócio, onde haverá uma vitrine laboratorial dos produtos que serão expostos, em especial dos grãos como o milho, a soja e o café”, completou o secretário Alysson Bestene.

Shows

Em Rio Branco, os cantores Mari Fernandez, Zé Vaqueiro e Zé Neto e Cristiano, Nattanzinho farão parte da programação da ExpoAcre. A novidade é Evoney Fernandes.

A primeira noite de ExpoAcre conta com o show de Enovey Fernandes, já no domingo, dia 30 de julho, acontece o show de Nattanzinho. No dia 02 de agosto, será Mari Fernandez e Zé Vaqueiro e para encerrar a feira, será Zé Neto e Cristiano, 06 de agosto.