Comemorando 180 dias de governo, Mailza exalta parceria com Gladson: “Muita honra”

A vice-governadora do Acre, Mailza Assis, comemorou nesta quinta-feira (29), os 180 dias à frente do Poder Executivo do Estado.

A ex-senadora, que também já foi suplente de Gladson no Senado Federal, exaltou a parceria com o governador. “Chegamos a 180 dias de governo. Com muita honra, estou ao lado do governador trabalhando para construção de um estado melhor e maior para os acreanos”, disse Mailza nas redes sociais em uma publicação de um vídeo que exibe diversas cenas ao lado de Gladson.

Mailza que assumiu o governo, em exercício, após Gladson precisar viajar em agendas institucionais, declarou que os desafios em gerir o Estado são grandes, mas, com trabalho em conjunto dentro do Palácio, garante resultados positivos na gestão estadual.

“Estamos juntos, seguindo na mesma direção, fortalecendo e valorizando nosso time, empenhados em cumprir nosso maior propósito que é cuidar de pessoas”.

Balanço dos 180 dias de governo

Educação

De acordo com um relatório resumido de execução orçamentária realizado pelo Tesouro Nacional no primeiro quadrimestre deste ano (de janeiro a abril), o Acre aparece como o segundo estado que mais investiu em volume de recursos na área da educação em todo o Brasil.

O governo do Estado iniciou o ano letivo com investimento em torno de R$ 165 milhões em laboratórios de informática, de química, de física e de biologia, além da aquisição de fardamento escolar para os estudantes, kits pedagógicos e tablets aos alunos do ensino médio.

Saúde

Só nesse período, o programa Opera Acre, realizou mais de 2.800 cirurgias. Para melhorar ainda mais a Saúde Pública do Estado, o governo já empossou centenas de novas posses de servidores da pasta. É um aporte de mais de R$ 25 milhões na folha de pagamento do Estado.

Infraestrutura

O governo inaugurou obras importantes e realizou revitalização de várias rodovias estaduais, dentre elas, uma das mais importantes do Acre, as obras de recapeamento da Via Chico Mendes que estão sendo executadas pelo Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre).

As obras abrangem um trecho urbano da Rodovia AC-40 contemplado com recursos de R$ 4,8 milhões de uma emenda parlamentar destinada em 2018 pelo então senador, Gladson Cameli.

Novas posses de concursos públicos

Gladson e Mailza nomearam ainda novos servidores que aguardavam chamamento após serem aprovados em vários concursos públicos realizados em gestões anteriores no Acre. Dentre eles, a nomeação de 156 novos profissionais para a Polícia Civil. A medida contempla os aprovados no cadastro de reserva dos concursos realizados em 2015 e 2017 que concluíram o Curso de Formação Policial em novembro.

Desta vez, os quadros da instituição contarão com mais 116 agentes de polícia, 18 peritos criminais, 12 delegados, nove escrivães e um médico perito legista.