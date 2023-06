“Como demais, bebo demais”, diz Magal, que teve um AVC no palco

Sidney Magal completa 73 anos nesta segunda-feira (19/6), e recentemente, deu um susto em seus fãs e familiares ao passar mal durante um show em São José dos Campos (SP), e precisar ser internado por conta de um pico de pressão arterial, que resultou em um Acidente Vascular Cerebral (AVC). O artista concedeu uma entrevista ao Fantástico nesse domingo (18/6) e atribuiu o AVC aos excessos da vida.

“Eu sei que agora eu tenho que me comportar, sou uma pessoa que come demais, eu bebe demais. Eu amo demais. Tudo na minha vida é demais”, disse Magal.

O artista revelou ainda que toma remédio para hipertensão há cerca de 40 anos, mas afirma que, segundo o médico, ele precisa cuidar mais da saúde, já que o “remédio sozinho não resolve nada”.

Magal também relembrou o dia em que passou mal no palco, no fim de maio. Ele precisou ser atendido por paramédicos durante uma apresentação, em São José dos Campos (SP). “Eu fiquei muito assustado realmente e pensei: ‘Gente, será que eu vou embora assim?’ Não quero morrer no palco, apesar de amar o palco”, conta.

O artista, que volta a se apresentar no fim de julho, se mostrou ansioso para se recuperar completamente do ocorrido: “Eu quero ver as pessoas, eu quero andar nos lugares, eu quero sentir. Meu problema é sentir. Vida, vida, para mim, é movimento”.