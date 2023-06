Concurso Acre 2023: 8 editais previstos; confira

É importante se planejar para aproveitar as oportunidades de concurso Acre 2023. Confira na matéria o panorama completo de editais previstos, autorizados e aguardados para o estado.

Além de certames para carreiras policiais, há expectativa em outras áreas, como operacional e administrativa.

Concurso Acre 2023: Educação

SEE AC

O concurso SEE AC (Secretaria de Estado de Educação do Acre) publicou edital para 4.466 vagas. São ofertadas oportunidades para professores de níveis médio ou superior. Dividido em inúmeras áreas de atuação, o salário inicial de quem for aprovado será de R$ 2.736,50 para trabalhar por 25 horas semanais.

As inscrições estão abertas até o dia 24 de abril e as provas estão previstas no dia 28 de maio.

Concurso Acre 2023: Fiscal

Sefaz AC

Novidades na área fiscal: um novo concurso Sefaz AC (Secretaria da Fazenda do estado do Acre) está com realização autorizada.

O documento de autorização foi publicado e descreve que o certame será para provimento de vagas para cargos do quadro de pessoal.

Concurso Acre 2023: Policial

Detran AC

Depois de um longo hiato, um novo concurso Detran AC (Departamento de Trânsito do estado do Acre) foi anunciado e poderá acontecer em breve!

Na ocasião, o governador anunciou que a expectativa é que sejam ofertadas cerca de 100 vagas de níveis médio e superior de formação.

As oportunidades seriam distribuídas entre os seguintes cargos:

Assistente;

Analista;

Agente e examinador de trânsito;

Engenheiro civil;

Analista de sistemas; e

Pedagogo.

Polícia Civil do Acre

O próximo concurso público para Polícia Civil do Acre (PC AC) já foi anunciado pelo governador Gladson Cameli e deve ocorrer em breve. O edital é aguardado desde 2021.

Ainda não foram anunciados quais funções serão contempladas, nem o quantitativo de vagas, mas os já 5 anos sem provimentos indicam a existência de cargos vagos.

O último edital para a corporação foi lançado em 2017, sob gestão da banca Ibade. Na ocasião, foram oferecidas 250 vagas, divididas da seguinte forma:

Agente de Polícia (176 vagas)

Auxiliar de Necropsia (20 vagas)

Delegado de Polícia (18 vagas)

Escrivão de Polícia (36 vagas)

Os inscritos foram avaliados por diversas etapas, a depender do cargo pretendido: prova objetiva, prova discursiva, prova de títulos, prova de aptidão física, exame psicotécnico, prova prática de digitação, exame médico e toxicológico, investigação criminal e social e curso de formação.

O certame não está mais vigente. Na época do concurso, os salários iniciais oferecidos eram de R$ 5 mil, porém o valor já passou por atualização. Veja mais detalhes no site da banca Ibade.

Confira os detalhes na matéria.

Polícia Militar do Acre

Saiu o edital do concurso PM AC (Polícia Militar do Acre)! Certame oferece 35 vagas de Oficiais e Oficiais da saúde. Os salário iniciais são de até R$ 10.423,73.

As inscrições serão recebidas pelo site da FGV, banca organizadora, no período de 30/5 a 4/7. Valor da taxa de inscrição: R$ 106,00. As provas acontecerão no dia 3 de setembro.

Confira todos os detalhes aqui!

Polícia Penal (IAPEN)

Foi publicado o edital do novo concurso da Polícia Penal do Acre! O edital é aguardado desde 2020 e, finalmente, saiu do papel.

São ofertadas 329 vagas para níveis médio e superior de formação. Veja abaixo os cargos:

Técnico Administrativo e Operacional

Agente de Polícia Penal

Assistente Social

Engenheiro Civil

Especialista em Execução Penal

Psicólogo

As remunerações iniciais são de R$ 3.221,90 a R$ 6.561,76. Os interessados devem se inscrever no site da banca organizadora, IBFC, no período de 21/6 a 24/7. As provas acontecerão no dia 1/10.

Mais informações aqui!

Concurso Acre 2023: Tribunal

TJ AC

Está formada a comissão de planejamento para a realização no próximo concurso TJ AC (Tribunal de Justiça do Acre)!

De acordo com a portaria que oficializou a comissão, o grupo de trabalho ficará responsável por elaborar um levantamento da necessidade de cargos efetivos no órgão e terá prazo de dois meses para entregar o relatório.

Vale lembrar que o TJ AC conta, atualmente, com 1.243 cargos vagos, sendo 746 de nível superior e 497 de nível médio.

TRE AC

O Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE AC) anunciou que possui interesse em prover cargos vagos por meio do edital unificado do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), previsto para ocorrer em 2023.

Em resposta ao ofício do TSE, o TRE AC informou que atualmente possui 6 cargos vagos para as carreiras de técnico judiciário e analista judiciário em várias áreas. As remunerações podem ultrapassar os R$ 12 mil. Veja:

Técnico Judiciário – Área Administrativa (1 vaga + CR);

Técnico Judiciário – Apoio Especializado – Especialidade Programação de Sistemas (2 vagas + CR);

Técnico Judiciário – Apoio Especializado – Especialidade Digitação (1 vaga + CR);

Analista Judiciário – Apoio Especializado – Especialidade Análise de Sistemas (1 vaga + CR);

Analista Judiciário – Área Judiciária (1 vaga + CR);

Analista Judiciário – Área Administrativa – Especialidade Contabilidade (CR);

Analista Judiciário – Apoio Especializado – Especialidade Engenharia (CR).

O cargo de Técnico na especialidade Digitação, porém, está em extinção e não deve ser contemplado pelo próximo certame.

O último concurso para o TRE AC foi realizado em 2015, sob responsabilidade da banca AOCP. O edital contou com 3 vagas imediatas, além da previsão de formar cadastro de reservas para as funções de técnico e analista.

Acesse a matéria para mais detalhes.

O Direção Concursos preparou um material completo exclusivo e atualizado para o concurso unificado do TSE. Turbine sua preparação!

MP AC

É grande a expectativa por um novo edital para o Ministério Público do estado do Acre (MP AC) em 2023.

O Procurador Geral de Justiça, Danilo Lovisaro do Nascimento, informou que o certame já está inserido na previsão orçamentária do novo ano, mas ainda não foram divulgadas informações sobre quais cargos e quantas vagas serão ofertadas.

O último concurso para o MP ocorreu em 2012 e se destinou à preencher 150 vagas para a função de Analista na carreira de apoio técnico e administrativo. Além disso, houve previsão da formação de cadastro de reservas.

Os candidatos foram selecionados pelas etapas de prova objetiva e discursiva. Uma vez providos, as remunerações iniciais eram de R$ 3.500,00, porém o valor não está atualizado. Acesse o edital na íntegra.

Confira todas as informações na matéria.

Confira mais oportunidades de concursos para outros estados em 2023.