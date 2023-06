Concurso, acreano com Anitta e empresária roubada; veja as mais lidas

Chegou o momento de se manter bem informado com as principais notícias da semana.

SEGUNDA-FEIRA

Após se conhecer na faculdade, casal de namorados deixa o Acre em busca de melhorar a vida

Dia 12 de junho é comemorado o Dia dos Namorados, data em que se celebra o amor em suas mais diversas formas. Pensando em histórias inspiradoras, o ContilNet conversou com casal de acreanos Katriny Almeida e Vinicius Geovany, amigos de faculdade que iniciaram um namoro e hoje vivem em Santa Catarina, em busca de uma vida melhor.

Gladson está entre os governadores mais ricos do país? Veja lista

Um levantamento realizado pelo site MEIONORTE.com mostrou uma lista dos dez governadores mais ricos do Brasil. O ranking foi feita com base nos dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e divulgada nesta segunda-feira (12).

TERÇA-FEIRA

Rompimento de adutora compromete abastecimento de água em 53 bairros; veja a lista

Uma adutora se rompeu nesta segunda-feira, por volta das 4h da madrugada, causando sérios problemas na captação de água da Estação de Tratamento de Água (ETA) II, localizada no bairro da Sobral, em Rio Branco (AC).

Com direito a bolo e fogos, facção comemora 10 anos no Acre e reúne membros

A sensação de impunidade ou atrevimento mesmo entre criminosos chegou a tal ponto no Acre que membros da facção criminosa conhecida por B13 (Bonde dos 13) se reuniram para comemorar o aniversário de fundação da organização com direito a tudo que requer uma boa festa de aniversário, inclusive com o bolo confeitado com as cores e as iniciais do aniversariante – no caso, o próprio bando.

QUARTA-FEIRA

Prefeitura divulga novo cronograma de processo seletivo com quase 300 vagas

A prefeitura de Rio Branco divulgou um comunicado informando a alteração no cronograma de divulgação do resultado do processo seletivo do Serviço de Água e Esgoto (Saerb).

‘Cobra do Rio Croa’ viraliza e vídeo ultrapassa 11 milhões de visualizações em perfil de influencer

A suposta ‘Cobra do Rio Croa’ ainda segue sendo um dos assuntos mais assustadores das redes sociais. O vídeo ‘sem origem’ surgiu na web e as semelhanças com a famosa vegetação do Croa causaram intriga e polêmica entre os internautas. Os moradores da região afirmaram que o vídeo não é na região e já circulam em outras redes sociais.

QUINTA-FEIRA

VÍDEO: Em entrevista ao Miss Brasil, acreana revela pobreza e sonho de construir casa para mãe

A Miss Universo Acre 2023, Ludimila Souza Pereira, de 21 anos participou de uma live promovida pelo concurso Miss Universo Brasil no Instagram na noite desta terça-feira (13). Em entrevista para a organização do concurso, a estudante do curso de Biologia do Ifac falou sobre empoderamento, sua trajetória e as expectativas do seu reinado como miss e também dos preparativos para o Miss Universo Brasil.

Professor de dança do Acre vai parar no Instagram de Anitta; VÍDEO

Não é todo dia que temos um acreano nas redes sociais da queen Anitta! E para surpresa de todos, o professor de dança, bacharel em Educação Física, Weverton Oliveira, de 36 anos, apareceu nos stories da diva brasileira.

SEXTA-FEIRA

VÍDEO: Empresária diz que funcionária roubou mais de R$ 200 mil em loja de Rio Branco

A empresária acreana Jamila Roysal, proprietária da loja de roupas Roysal, localizada na Avenida Guaporé, usou o seu perfil no Instagram, nesta sexta-feira (16), para denunciar que teria sido roubada por uma funcionária de sua confiança.

Polícia localiza pai que abandonou três crianças em motel de Rio Branco

O africano Mohamed Diawo, 41 anos, natural da República da Guiné, que abandonou os três filhos em um motel situado na Estrada do Amapá, foi encontrado pela Polícia Militar na tarde desta quinta-feira (15), no Ramal Pantanal, no Polo Benfica, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.