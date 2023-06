Concurso Aleac anunciado pelo presidente; confira

Um concurso Aleac deve ser aberto em breve, essa é a expectativa do novo presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, deputado estadual Luiz Gonzaga (PSDB).

Em entrevista ao programa Bar do Vaz, em fevereiro de 2023, o dirigente afirmou que irá focar na realização de seleção para o quadro efetivo. “Vamos realizar um concurso para fazer com que a casa funcione”, pontuou.

Concurso Aleac: situação atual

Histórico do concurso:

2 de fevereiro de 2023 – Presidente anuncia que realizará concurso

Assista ao vídeo abaixo a partir dos 12 minutos e 50 segundos:

Concurso Aleac: remuneração e benefícios

O servidor receberá o vencimento e os demais benefícios abaixo:

-adicional de titulação;

-sexta-parte do vencimento;

-auxílio-saúde;

-auxílio-bolsa de estudos;

-gratificações; e

-indenizações.

O adicional de titulação, incidente sobre o vencimento do servidor, será pago de maneira não cumulativa, aos detentores de títulos de cursos de mestrado ou doutorado, vinculado à respectiva área de atuação funcional, expedidos por instituições de ensino reconhecidas pelo Ministério da Educação e Cultura – MEC, nos seguintes percentuais:

-Mestrado – 15%

-Doutorado – 20%

Concurso Aleac: cargos e vagas

A relação de vagas ainda será definida

Concurso Aleac: carreira

Atualmente, o quadro de servidores da Casa é composto por técnico legislativo, analista legislativo, consultor legislativo e médicos.

Resumo do concurso

Situação atual: anunciado

Banca organizadora: A definir

Cargos: técnico, analista legislativo, consultor e outros

Escolaridade: Níveis médio e/ou superior

Carreiras: Legislativa e outras

Lotação: Estado do Acre

Número de vagas: A definir

Remuneração: A definir

Último edital do concurso: (em breve)