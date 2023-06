Concurso, aumento para servidores e mais; veja as mais lidas da semana no ContilNet

Chegou o momento de se manter bem informado com as principais notícias da semana.

SEGUNDA-FEIRA

Governo anuncia antecipação de salário para servidores e pensionistas

O governo do Acre anunciou na manhã desta segunda-feira (19), a antecipação do pagamento do salário dos servidores públicos estaduais do mês de junho e da primeira parcela do aumento de 20%.

‘Cobra do Rio Croa’ viraliza e vídeo ultrapassa 11 milhões de visualizações em perfil de influencer

A suposta ‘Cobra do Rio Croa’ ainda segue sendo um dos assuntos mais assustadores das redes sociais. O vídeo ‘sem origem’ surgiu na web e as semelhanças com a famosa vegetação do Croa causaram intriga e polêmica entre os internautas. Os moradores da região afirmaram que o vídeo não é na região e já circulam em outras redes sociais.

TERÇA-FEIRA

Saiu o edital: Governo abre concurso do Iapen com mais de 300 vagas; confira

Como havia prometido ainda na semana passada, o governador Gladson Cameli publicou o edital do concurso do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), com mais de 300 vagas para diversas áreas. O documento saiu na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (20).

URGENTE: acreana diz que foi diagnosticada com doença do carrapato

O ContilNet entrevistou com exclusividade a acreana que foi diagnosticada com a “Doença do Carrapato”, nesta segunda-feira (19). A paciente, identificada como Emanuele Said, tem 35 anos e é moradora do bairro Mocinha Magalhães, em Rio Branco.

QUARTA-FEIRA

PM se posiciona sobre suposto caso de sargento estuprado no Acre

Um suposto caso de estupro envolvendo um sargento da Polícia Militar do Acre e uma travesti, ganhou repercussão nesta terça-feira (20), nas redes sociais.

Gladson torna sem efeito nomeações de concursados da Polícia Civil e Idaf

O governador Gladson Cameli publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (21) o decreto que torna sem efeito as nomeações de alguns candidatos que não tomaram posse no prazo estabelecido após serem convocados a partir dos concursos do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf) e da Polícia Civil do Estado do Acre (PCAC).

QUINTA-FEIRA

Bandidos usam fardas da polícia, fazem assalto e roubam veículo em Rio Branco

Uma vítima que pediu para não ter o nome divulgado por medo de represália teve o carro roubado por criminosos que vestiam fardas das polícias Civil e Militar na manhã desta quarta-feira (21), na Estrada do Amapá, na região do Amapá, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Secretário anuncia concurso da Educação com diversas vagas; confira

O secretário estadual de educação, Aberson Carvalho, durante entrevista no podcast do ContilNet, na tarde desta quinta-feira (22), falou sobre a realização do concurso público efetivo da educação, previsto para o segundo semestre de 2023.

SEXTA-FEIRA

URGENTE: Acre decreta situação de emergência por aumento de casos de SRAG

Como havia adiantado o ContilNet, o Governo do Estado decretou situação de emergência por conta do aumento de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no Acre. A decisão saiu na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (23).

Governo anuncia aumento para servidores públicos, aposentados e pensionistas

O governo do Acre não só inicia neste sábado (24), o pagamento dos salários de forma antecipada, como também reafirma o compromisso com a valorização profissional de 53,6 mil servidores públicos estaduais em atividade, aposentados e pensionistas, ao honrar a primeira parcela de 5,08% do Reajuste Geral Anual (RGA).