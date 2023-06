Concurso Caixa: novo edital para efetivos terá vagas imediatas

Em maio deste ano, Folha Dirigida noticiou o fim da validade do concurso Caixa 2014. Agora, podendo realizar uma nova seleção, sem a restrição judicial, a estatal terá que seguir algumas regras diante do acordo que fez.

Para finalizar a validade do concurso de 2014, a Caixa fez um acordo com o Ministério Público do Trabalho, com a anuência da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf) e da Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal (Fenae).

Segundo a Fenae, apesar das críticas da comissão dos aprovados no concurso de 2014, uma das principais razões para que o acordo fosse aceito foi a decisão do Tribunal de Contas da União (TCU), que questionou as admissões (pós 2016) dos empregados por meio de ações judiciais trabalhistas, o que acarretaria demissões desses contratados.

Desde a realização da seleção, em 2014, 17.923 convocações foram realizadas, com a admissão de 11.672 aprovados no último concurso.

Além disso, a Caixa se comprometeu em convocar mais 800 aprovados – anúncio feito em maio deste ano.

Diante disso, o prazo do concurso será encerrado. No entanto, o acordo permite ainda que novas seleções sejam realizadas para a carreira de técnico bancário, desde que a Caixa siga algumas regras, sendo elas:

-que o concurso não seja somente para cadastro de reserva;

-e que o concurso seja somente para a real demanda (de vagas) do banco.

Vale lembrar que o concurso de 2014 contou apenas com a formação de um cadastro de reserva, mas, por conta do déficit nacional de empregados, diversas decisões judiciais foram tomadas, obrigando a estatal a convocar os aprovados.

Aprovados no concurso Caixa 2014 aguardavam convocações

Por ter sido representante dos empregados, muitos aprovados no concurso Caixa 2014 esperavam a atenção da presidenta da Caixa, Maria Rita Serrano, para o processo de chamada desses candidatos.

O concurso, realizado em 2014, contou com vagas para os seguintes cargos:

técnico bancário (nível médio);

médico do trabalho; e

engenheiro (superior).

Mesmo com todas as oportunidades para a formação de cadastro reserva, o concurso foi um dos maiores do país, tendo mais de 30 mil aprovados.

Ao todo, a seleção teve mais de 1 milhão de inscritos e foi organizada pelo Cebraspe.

Conforme a presidente, mais 800 aprovados serão contratados, para reforçar as condições de trabalho e o atendimento nas agências do banco em todas as regiões do país.

Os aprovados serão convocados a partir deste mês para apresentarem a documentação e realizarem os exames médicos obrigatórios.

Todo o processo de contratação deverá ocorrer até o final do segundo semestre deste ano. A presidenta da Caixa celebrou as contratações.

“Desde quando eu era conselheira de administração do banco, eu vinha batalhando para contratar mais empregados. Dessa forma, vamos melhorar as condições de trabalho, o atendimento à população e, assim, vamos construindo uma nova Caixa para um novo Brasil”, disse.

Segundo a instituição, o número de contratações segue o limite estabelecido pela Secretaria de Coordenações das Estatais (Sest), ligada ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, que é de 87.544 pessoas.

A última contratação realizada pela Caixa ocorreu há mais de um ano. Já a nova convocação dos empregados será para início imediato.

A remuneração inicial é de R$ 3.597, além de benefícios como a participação nos lucros, plano de saúde, plano de previdência complementar, auxílio refeição e alimentação, vale transporte e auxílio creche.