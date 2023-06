Concurso de quadrilhas anima Arraial Cultural em Rio Branco; veja programação desta sexta

A terceira noite do Arraial Cultural 2023, realizada na última quinta-feira (29), deu continuação ao 21º Concurso Estadual de Quadrilhas. O evento acontece até o próximo domingo (02), no Calçadão na Gameleira, em Rio Branco.

Ao todo, mais quatro quadrilhas se apresentaram no segundo dia de concurso, foram elas, Farofa do Capeta, de Sena Madureira – o grupo levou o tema “Moço, isso é invenção do povo!”.

A segunda quadrilha a se apresentar foi a Forrozeira, de Porto Acre – com o tema “No dia de Santo Antônio, sozinho não ficarei”.

A terceira quadrilha a entrar na arena foi a Malucos na Roça. Para fechar a noite, se apresentou a Sassaricando na Roça. Os dois grupos da capital realizaram uma verdadeira viagem no tempo, com regravações de clássicos da MPB em ritmo junino, contando uma história de amor que atravessou décadas.

Programação desta sexta-feira

Nesta sexta-feira (20), última noite de apresentações, mais quatro quadrilhas se apresentam. São elas:

Junina Pacatuba – de Plácido de Castro;

Junina Matutos na Roça – de Rio Branco;

Junina Pega-pega – Rio Branco;

Junina explode coração.

Além as apresentações, também será realizada a apuração das quadrilhas vencedoras do concurso.

Veja os valores das premiações para os vencedores:

Campeã – R$ 8.000,00

Segundo lugar – R$ 6.000,00

Terceiro lugar – R$ 5.00,00

Quarto lugar – R$ 4.000,00

Quinto lugar – R$ 3.000,00

Veja alguns registros das apresentações da noite: