Concurso Iapen: 329 vagas; tem edital publicado

O concurso Iapen Acre acaba de ter edital publicado! O Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre está com oferta de 329 vagas para cargos de nível médio e superior. O concurso é organizado pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC).

O período de inscrição vai do dia 21 de junho ao dia 24 de julho. A taxa pode ser de R$ 53, R$72 ou R$ 81, conforme o cargo escolhido. As provas estão marcadas para o dia 1º de outrubro.

Resumo do Concurso IAPEN Acre

Situação Atual: edital publicado

Banca organizadora: Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC)

Cargos: Administrativa, Social, Segurança, Saúde, Engenharia

Escolaridade: médio e superior

Carreiras: Administrativa e Segurança Pública

Lotação: Acre

Número de vagas: 329 vagas

Remuneração: R$ 3.221,90 a R$ 6.561,76

Inscrições: 21/06 a 24/07/2023

Taxa de inscrição: R$ 53, R$72 ou R$ 81, conforme o cargo

Data da prova objetiva: 01/10/2023

Edital: Clique aqui para ver o edital Iapen Acre