Concurso IBGE com 8.141 vagas será para todo país; entenda!

O próximo concurso do IBGE para temporários será nacional, ou seja, com vagas em todo país. A confirmação foi feita pelo próprio Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística à Folha Dirigida.

Segundo a autarquia, as 8.141 vagas autorizadas serão distribuídas por todo país. No entanto, os cargos e vagas, que terão essa distribuição, não foram revelados.

De acordo com o IBGE, como os processos de contratação das bancas organizadoras ainda estão em andamento, não é possível revelar mais detalhes.

“As vagas serão distribuídas em todo o país, sim. Já os contratos ainda estão sendo formalizados e, por isso, não podemos dar outras informações, no momento”, disse o IBGE.

Em maio, foi publicada a primeira dispensa de licitação, que oficializou o Instituto Selecon à frente do processo seletivo do cargo de agente censitário mapeamento, de nível médio. Nesse caso, serão oferecidas 148 vagas.

Com isso, espera-se que uma banca fique a frente de cada cargo e bloco de vagas autorizados, sendo eles:

120 vagas – nível médio

codificador: 120 vagas; e

7.873 vagas

nível médio: agente de pesquisas e mapeamento (6.742) e agente de pesquisa por telefone (276); e

nível superior: supervisor de coleta e qualidade (806) e supervisor de pesquisa (49).

Concurso IBGE terá provas para temporários

Como já adiantado pelo IBGE, as seleções terão provas e serão destinadas a pessoas que não foram contratadas, nos últimos dois anos, em outros processos seletivos regidos pela Lei nº 8.745/1993.

“Candidatos que tenham tido contrato com o IBGE precisam esperar 24 meses para serem contratados novamente, de acordo com a legislação em vigor”, disse.

Conforme o despacho autorizativo, os aprovados serão contratados por até um ano, cabendo prorrogação. Já a remuneração será definida pelo IBGE.

Já a remuneração será definida pelo IBGE. O prazo para publicação do edital, conforme a portaria autorizativa, é até novembro deste ano.

No entanto, como os aprovados irão atuar com o Censo e demais coletas do IBGE, é possível que o documento seja divulgado antes.

Isso porque, segundo o IBGE, os dados definitivos de população do Censo serão divulgados no dia 28 de junho.

Governo Federal prevê aval para o concurso IBGE

Mesmo com um novo edital para temporários autorizado, a necessidade de um concurso IBGE, com vagas efetivas, foi reconhecida pela ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck.

Segundo a titular da pasta, esse edital será autorizado no segundo pacote de concursos a ser anunciado pelo Governo Federal.

Em recente entrevista ao Correio Braziliense, Esther Dweck afirmou que a segunda leva contará com um concurso para o IBGE, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e outros órgãos e autarquias, incluindo as agências reguladoras.

Em outra entrevista, publicada em fevereiro deste ano pela Folha de S.Paulo, a titular da pasta reconheceu o déficit na autarquia.

Segundo Esther Dweck, desde o governo Dilma Rousseff, há áreas com risco muito grande, tendo 30% da folha apta à aposentadoria.

“Desde que eu estava aqui (no governo Dilma Rousseff), eu já acompanhava áreas que tinham muita gente em abono de permanência, com risco de aposentadoria, e a reforma da Previdência em 2019 acelerou. Áreas que já estavam com risco muito grande, com 30% da folha podiam se aposentar. IBGE e Banco Central, mas tem outras também”, disse a ministra.

Ao citar o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a ministra reconheceu a necessidade de servidores efetivos na autarquia.

Exemplo disso foi constatado durante o Censo 2022. Previsto para ser finalizado no ano passado, a coleta tem seus resultados finais adiados para junho deste ano.