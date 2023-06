Concurso IBGE: edital iminente para 325 vagas; veja

Foi publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira (22/6) o extrato de contrato com o Instituto Selecon, banca organizadora do concurso de temporários IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Serão ofertadas, ao todo, 325 vagas para as seguintes funções:

Agente de Pesquisa por Telefone: 276 vagas; e

Supervisor de Pesquisas por Telefone: 49 vagas.

Com a publicação do extrato de contrato, o edital passou para o estado de iminência e, portanto, pode ser publicado a qualquer momento. Veja mais detalhes na imagem abaixo:

Além das vagas citadas acima, o concurso IBGE de temporários também ofertará oportunidades para as seguintes funções:

Agente de Pesquisas e Mapeamento (APM): 6.742 vagas;

Supervisor de Coleta e Qualidade: 806 vagas; e

Codificador: 120 vagas; e

Agente Censitário Mapeamento (ACMAP): 148 vagas.

Os aprovados no concurso IBGE de temporários desenvolverão atividades relacionadas ao Censo Demográfico 2022. O contrato será de 1 ano, podendo ser prorrogado pelo mesmo período (a depender da necessidade de conclusão dos trabalhos).

Ministra confirma novo concurso IBGE para efetivos

A expectativa do concurseiro pelo edital de efetivos do IBGE é grande. O certame foi solicitado para o provimento de 3.044 vagas.

De acordo com a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, o certame vai acontecer e estará em outro bloco de autorizações do governo federal. Saiba mais AQUI!

No pedido, as mais de 3 mil oportunidades se dividem entre as seguintes especialidades:

Analistas: 588 vagas;

Tecnologistas: 597 vagas;

Pesquisadores: 11 vagas; e

Técnicos: 1.848 vagas.

O salário inicial do aprovado no concurso IBGE de efetivos será de até R$ 10.234,07.

