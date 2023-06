Concurso INSS: qual será o salário inicial do aprovado? confira aqui

Um novo concurso INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) é esperado para ser realizado em breve. O certame foi solicitado ao provimento de 7.655 oportunidades de níveis médio e superior.

As mais de 7 mil vagas solicitadas foram divididas da seguinte forma:

-Técnico do Seguro Social: 5.819 vagas; e

-Analista do Seguro Socia: 1.836 vagas.

Além do possível quantitativo de cargos que será ofertado em uma futura seleção, o que chama a atenção do concurseiro para este certame são os salários de cada cargo.

Nesta matéria, veja todos os detalhes, além da progressão de cada carreira solicitada para o novo edital.

Qual será o salário do aprovado no concurso INSS?

Antes de apresentar os detalhes dos salários, é importante reforçar que a remuneração do servidor federal foi reajustada em 9% (veja AQUI). Os valores abaixo foram retirados do portal do governo federal, porém os números ainda não foram atualizados por lá.

O salário de um Técnico e Analista do INSS é composto pela soma do Vencimento Básico (VB) com as seguintes gratificações: Gratificação da Atividade Executiva (GAE) e Gratificação de Desempenho da Atividade do Seguro Social (GDASS).

Para o cargo de Técnico, o salário inicial do aprovado será de R$ 5.511,92:

VB: R$ 776,74*;

GAE: R$ 1.140,18*; e

GDASS: R$ 3.595,00**.

*Considerando o servidor em regime de 40h semanais.

**Considerando que o servidor receba 100% da gratificação.

Ao final da carreira, a remuneração poderá ser de R$ 9.198,43 (valor referente a classe especial).

Já no caso de um Analista, a remuneração inicial será de R$ 8.446,41:

VB: R$ 1.082,06*;

GAE: R$ 1.588,35*; e

GDASS: R$ 5.776,00**.

Ao final da carreira, o salário do Analista poderá chegar a até R$ 13.165,87 (valor referente a classe especial).

É importante reforçar que o aprovado no concurso INSS ainda recebe o auxílio alimentação de R$ 658,00 e o auxílio saúde de R$ 130,00.

Confira aqui contracheques de servidores aprovados no último concurso INSS:

Analista (edital de 2015)

Técnico (edital de 2015)

Quais os requisitos para me tornar servidor do INSS?

Conforme indicado anteriormente, o certame ofertará vagas para cargos de níveis médio e superior de formação. Para o cargo de Técnico, o candidato deverá possuir diploma de conclusão do ensino médio.

Já para o cargo de Analista, o candidato deverá possuir diploma de nível superior na especialidade desejada, além de registro no órgão de classe.

Confira abaixo as especialidades solicitadas para o cargo de Analista:

Ciências Contábeis

Estatística

Direito

Administração

Engenharia Civil

Engenharia Mecânica

Engenharia Elétrica

Engenharia de Telecomunicações

Engenharia com Especialização em Segurança do Trabalho

Arquitetura

Tecnologia da Informação

Terapia Ocupacional

Pedagogia

Psicologia

Jornalismo

Publicidade e Propaganda

Fisioterapia

Letras

Serviço Social