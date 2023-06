Concurso Ministério da Saúde: edital autorizado para 220 vagas

Foi autorizada a realização do concurso Ministério da Saúde. Documento que liberou a realização de novo edital foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União.

Serão, ao todo, 220 vagas para o cargo de Tecnologista (carreira que exige o nível superior de formação), da carreira de Desenvolvimento Tecnológico em Ciência e Tecnologia – C&T.

Conforme indicado na portaria que autorizou a realização do novo concurso Ministério da Saúde, o edital deverá ser publicado até a primeira metade de dezembro. Caso o certame não saia até lá, a portaria perderá seus efeitos e a disponibilidade orçamentária para o provimento de vagas ao Ministério será cancelada.

Além de indicar o prazo de lançamento do certame, o documento também informa que o intervalo mínimo entre a publicação do edital e a aplicação da prova objetiva será de, no mínimo, dois meses.

Veja mais detalhes na imagem abaixo:

Além de autorizar a realização de um novo concurso Ministério da Saúde, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) também anunciou certames para outros órgãos federais. Serão, ao todo, mais de 4 mil oportunidades. Veja mais detalhes AQUI!

Qual será o salário do aprovado no concurso Ministério da Saúde?

O aprovado para o cargo de Tecnologista ingressará com o salário inicial de R$ 6.875,47. O valor se refere ao salário do aprovado sem adicional de retribuição por titulação. Caso o concurseiro possua especialização, mestrado ou doutorado, a remuneração passará para os seguintes valores:

Especialização: R$ 7.786,04;

Mestrado: R$ 8.648,98; e

Doutorado: R$ 10.693,09.

Além da remuneração, o servidor ainda faz jus ao valor do auxílio alimentação de R$ 658,00.

Quando foi realizado o último concurso Ministério da Saúde?

O último concurso de efetivos para o Ministério da Saúde foi realizado em 2016. Organizado pelo Idecan, o certame foi destinado ao provimento de 102 vagas para os seguintes cargos:

Administrador: 34 vagas;

Analista Técnico de Políticas Sociais: 34 vagas; e

Contador: 34 vagas.

O salário inicial do aprovado, na época, foi de R$ 4.784,27 para os cargos de Administrador e Contador e de R$ 5.744,88 para o cargo de Analista.

Os candidatos foram avaliados por meio de provas objetiva, discursiva e de títulos. Foram cobrados conhecimentos nas seguintes áreas:

Língua Portuguesa;

Raciocínio Lógico;

Tópicos de conhecimentos gerais; e

Tópicos de conhecimentos específicos.

Resumo concurso CNPq

Situação: autorizado

Banca: a definir

Vagas: 220

Cargos: Tecnologista

Salários: R$ 6.875,47

Último edital