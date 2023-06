Concurso PGE Pará: banca definida

Concurseiro, o concurso PGE PA Procurador está com banca definida! A Procuradoria Geral do Estado do Pará escolheu o Cebraspe para conduzir a seleção que ofertará 10 vagas para o cargo de Procurador do Estado do Pará.

Há previsão de publicação de edital ainda em junho deste ano.

Saiba todos os detalhes navegando no índice.

Concurso PGE PA Procurador: banca organizadora

Foi publicado no diário Oficial do Estado do Pará a dispensa de licitação que informa sobre a escolha do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos, Cebraspe, como responsável pela condução do próximo concurso PGE PA para Procurador. Veja abaixo o documento na íntegra.

Concurso PGE PA Procurador : estilo da banca

Cada uma das bancas de concurso possui um perfil diferente. No caso da banca Cebraspe, é importante prestar atenção a alguns pontos. Confira quais são:

1. Como são as questões de concurso CESPE: uma errada anula uma certa

Apesar do modelo “certo e errado” ser o preferido das avaliações objetivas do CESPE/Cebraspe, ele não é o único. Nesse modelo, uma alternativa errada anula uma correta, por isso é possível que o candidato zere a pontuação mesmo se tiver acertado 50% da prova.

Vale lembrar que esse método de penalização de chutes não costuma estar presente nas questões de concurso CESPE formuladas no modelo múltipla escolha. Assim, a maneira de encarar cada tipo de prova é distinto.

A justificativa para a preferência pelo tipo de questão “certo/errado”, está na maior complexidade de raciocínio que se acredita ter nesse tipo de item . Afinal, em uma questão de múltipla escolha, o método de exclusão de alternativas pode permitir que o candidato chegue ao gabarito sem completamente compreender a questão.

No “certo ou errado”, não há alternativa senão esmiuçar o que está sendo dito, ou tentar o chute, que pode ser duramente penalizado e não é uma boa estratégia para quem está prestando concurso para o CEBRASPE/Cespe.

A recomendação é não chutar. Se você não tiver certeza do item, deixe em branco. Caso marque uma alternativa errada, outra tática é a marcação dupla no cartão de respostas, que anula imediatamente o item.

2. Como são as questões de concurso CESPE: itens complexos

O CEBRASPE/ CESPE também é conhecido pela complexidade das suas questões, que envolvem bastante interpretação de texto. É comum que seja apresentada uma “situação problema” que será base para uma série de questões seguintes.

Durante o curso da prova, também é raro encontrar “blocos de questão” por disciplina. De maneira geral, os itens são bem misturados e podem abordar mais de uma matéria em um mesmo item. Apesar da divisão de disciplinas por blocos ocorrer no edital, é raro que exista uma quantificação específica por disciplina. Dessa forma, pode acabar sendo um desafio compreender quais disciplinas são mais prevalentes ao se guiar apenas pelo edital.

Também é comum que as questões de concurso CESPE sejam bem contextualizadas em relação ao cargo. Por isso, conhecimentos específicos costumam ser pincelados durante toda a prova. Não deixe de estudar essas seções com mais cuidado!

3. Como são as questões de concurso CESPE: disciplinas mais cobradas

Afinal, quais são as disciplinas básicas mais cobradas pela banca Cebraspe/ CESPE? Ao consultarmos a ferramenta Assuntos Frequentes da plataforma Gran Cursos Questões, chegamos ao seguinte resultado:

A análise da ferramenta Assuntos Frequentes acontece por meio da quantificação e classificação de todas questões de provas já aplicadas pela banca CESPE armazenadas na plataforma. Ao retirarmos matérias mais específicas (como Medicina, por exemplo), chegamos ao top 5 de matérias mais cobradas.

Ao clicar em cada uma das barrinhas azuis do filtro, você obtêm um detalhamento de assuntos mais cobrados em cada disciplina. Veja quais são:

Português: Noções de morfossintaxe, acentuação gráfica, gramática e bastante interpretação de texto;

Noções de morfossintaxe, acentuação gráfica, gramática e bastante interpretação de texto; Informática: Não basta apenas ser bom em mexer em computadores, já que as provas cobram conhecimentos técnicos e teóricos. Por isso, é importante ler mais sobre as funcionalidades de cada sistema operacional cobrado. As questões de concurso CESPE para a matéria de Informática geralmente abordam pacote office, navegadores e noções de redes de computadores.

Não basta apenas ser bom em mexer em computadores, já que as provas cobram conhecimentos técnicos e teóricos. Por isso, é importante ler mais sobre as funcionalidades de cada sistema operacional cobrado. As questões de concurso CESPE para a matéria de Informática geralmente abordam pacote office, navegadores e noções de redes de computadores. Atualidades e Conhecimentos Gerais: Economia, Política Internacional/Relações entre países, Guerras, Terrorismo, Segurança Púbica. A matéria de atualidade e conhecimentos gerais aparecer não apenas como tema de redação, como também permear o assunto geral de diversas questões de concurso CESPE ao longo da prova.

Economia, Política Internacional/Relações entre países, Guerras, Terrorismo, Segurança Púbica. A matéria de atualidade e conhecimentos gerais aparecer não apenas como tema de redação, como também permear o assunto geral de diversas questões de concurso CESPE ao longo da prova. Direito Administrativo e Direito Constitucional: vai depender do tipo de prova. Para carreiras de Tribunais e Jurídicas, a cobrança costuma ser bem pesada, trazendo também questões sobre jurisprudência e doutrina, além da lei seca. Assuntos prevalentes, são: Organização dos Poderes, Direitos e Garantias Fundamentais (Direito Constitucional) e Agentes Públicos, Licitação e Contratos (Direito Administrativo).

vai depender do tipo de prova. Para carreiras de Tribunais e Jurídicas, a cobrança costuma ser bem pesada, trazendo também questões sobre jurisprudência e doutrina, além da lei seca. Assuntos prevalentes, são: Organização dos Poderes, Direitos e Garantias Fundamentais (Direito Constitucional) e Agentes Públicos, Licitação e Contratos (Direito Administrativo). Língua Inglesa: o que pesa mais é a interpretação e compreensão de textos, mas também é preciso dominar noções de gramática básica (função de pronomes, preposições e estrutura das frases).

4. Como são as questões de concurso CESPE: provas extensas

Conhecida como uma prova cansativa devido à quantidade de textos e extensão dos itens, algumas dicas podem ajudar você a enfrentar as questões de concurso CESPE de maneira otimizada. Por exemplo:

Leia as questões antes de ler o texto: assim você já saberá quais pontos são mais importantes e poderá realizar marcações, evitando ter de reler e conservando energia. Em alguns casos, a leitura do texto pode nem ser necessária para responder alguns itens.

assim você já saberá quais pontos são mais importantes e poderá realizar marcações, evitando ter de reler e conservando energia. Em alguns casos, a leitura do texto pode nem ser necessária para responder alguns itens. Comece pelos itens mais fáceis: não caia na besteira de achar que uma cabeça descansada vai se sair melhor contra itens difíceis. Essa tática poderá cansá-lo ainda mais rapidamente e retirar a atenção de itens que você efetivamente sabia a resposta, afetando sua pontuação. Tome conta primeiro de todos os desafios menores, garanta as pontuações e depois vá aos maiores.

não caia na besteira de achar que uma cabeça descansada vai se sair melhor contra itens difíceis. Essa tática poderá cansá-lo ainda mais rapidamente e retirar a atenção de itens que você efetivamente sabia a resposta, afetando sua pontuação. Tome conta primeiro de todos os desafios menores, garanta as pontuações e depois vá aos maiores. Pratique muito: assim como a prática de corrida, quanto mais você treina mais longe e rápido você consegue ir com menos esforço. As competências de realização de provas podem ser otimizadas da mesma maneira. Ao adquirir uma rotina de resolução de simulados aos finais de semana, por exemplo, você vai se acostumando cada vez mais com o ritmo e perfil das questões de concurso CESPE e assim, as provas extensas não se tornam um problema.

assim como a prática de corrida, quanto mais você treina mais longe e rápido você consegue ir com menos esforço. As competências de realização de provas podem ser otimizadas da mesma maneira. Ao adquirir uma rotina de resolução de simulados aos finais de semana, por exemplo, você vai se acostumando cada vez mais com o ritmo e perfil das questões de concurso CESPE e assim, as provas extensas não se tornam um problema. Vá descansado para a prova: na última semana até a sua prova, não fique até de madrugada estudando. Prefira dormir e alimentar-se bem: uma mente cansada raramente irá produzir os resultados esperados.

5. Como são as questões de concurso CESPE: pegadinhas

Os enunciados complexos da banca CESPE quase sempre podem acabar resultando em interpretações incorretas e até mesmo em pegadinhas. Algumas dicas para não ser pego nesse tipo de esquema é atentar-se às palavras-chave. Para isso: