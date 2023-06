Concurso Polícia Penal AC: governo amplia vagas para mulheres

Das 261 vagas do novo concurso Polícia Penal AC, em que o edital foi publicado no último dia 20 de junho, apenas 15 foram destinadas para mulheres, inicialmente.

O baixo número para o sexo feminino gerou polêmica nas redes sociais e fez com que o Governo do Acre ampliasse as oportunidades para mulheres.

Retificação divulgada no Diário Oficial do Estado de segunda-feira, 26, amplia para 50 vagas as de agente de Polícia Penal.

Dessa forma, as 261 oportunidades de agente de Polícia Penal ficam com a seguinte divisão:

Masculino: 211 vagas;

Feminino: 50 vagas.

Para ambos os sexos, o cargo tem como requisitos: nível superior completo em qualquer área e Carteira Nacional de Habilitação (CNH), na categoria mínima “B”, até a inscrição no Curso de Formação.

Além das 261 vagas para a Polícia Penal, o governo abriu 68 chances para cargos do Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre (Iapen AC). Veja a relação a seguir:

Nível médio

-técnico administrativo e operacional: 30 vagas para a regional Baixo Acre, seis para Purus, sete para Tarauacá e Envira, seis para Juruá.

Nível superior

-assistente social: quatro vagas para a regional Baixo Acre, uma para Purus, uma para Tarauacá e Envira e uma para Juruá;

-engenheiro civil: uma vaga para a regional Baixo Acre;

-especialista em Execução Penal: três vagas para regional Baixo Acre, uma para Juruá;

-psicólogo: quatro vagas para regional Baixo Acre, uma para Purus, uma para Tarauacá e Envira e uma para Juruá.

Há reserva de vagas para pessoas com deficiência.

As remunerações são de R$3.221,90 para técnico administrativo e operacional, R$4.366,60 para agente de Polícia Penal e R$5.131,34 para assistente social, especialista em Execução Penal e psicólogo e R$6.561,76 para engenheiro civil.

Os valores já incluem vencimento base, gratificação de atividade penitenciária, gratificação de risco de vida e auxílio saúde. A jornada de trabalho é de 40 horas.

Concurso Polícia Penal AC tem inscrições abertas até julho

As inscrições do concurso já estão abertas e podem ser feitas até 24 de julho, por meio do site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), organizador.

Para participar, é necessário pagar uma taxa de R$53 (nível médio), R$72 (nível superior) ou de R$81 (agente de Polícia Penal). Há isenção da taxa para quem se encaixar em uma das seguintes condições:

-membros de famílias de baixa renda, inscritos no programa Cadastro Único (CadÚnico);

-doadores de sangue; doadores de medula óssea; ou

-eleitores convocados e nomeados pela Justiça eleitoral.

A solicitação deverá ser encaminhada até às 21h desta sexta-feira, 23 de junho, pelo portal do IBFC.

Provas do concurso serão aplicadas em outubro

O concurso para a Polícia Penal AC e para o Iapen AC será composto por provas objetivas e discursivas para todos os cargos. No caso das funções de nível superior haverá ainda prova de títulos.

Já para o agente de Polícia Penal, o concurso apresentará etapas complementares de: prova de aptidão física, exame psicotécnico, exame médico e toxicológico, investigação criminal e social e curso de formação.

As provas objetiva e discursiva serão realizadas no dia 1º de outubro nas cidades de: Brasiléia, Cruzeiro do Sul, Feijó, Jordão, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rio Branco, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira e Tarauacá.

As demais etapas serão somente nas cidades de Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

Na parte objetiva, serão cobradas 60 questões, distribuídas pelas seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa (dez questões);

História e Geografia do Acre (dez);

Informática Básica (dez); e

Conhecimentos Específicos (30).

A prova discursiva consistirá em uma redação. Apenas terão os textos corrigidos os candidatos que estiverem entre os melhores classificados na objetiva, conforme os limites do edital.

Na prova de títulos, os participantes poderão ganhar pontos ao comprovarem especialização, mestrado ou doutorado.

Já na prova de aptidão física, para o cargo de agente de Polícia Penal, serão cobrados os exercícios de barra fixa, flexão abdominal e corrida.

O prazo de validade do concurso será de dois anos, com possibilidade de prorrogação uma vez e por igual período. Enquanto o resultado final estiver válido, as chamadas de aprovados poderão ser feitas.