Concursos Federais 2023: veja os editais abertos e previstos

O ano de 2023 conta com diversas oportunidades de concursos Federais ainda são aguardadas para quem deseja ingressar no serviço público.

Editais abertos:

Concurso BBTS

Foram prorrogadas as inscrições do concurso Banco do Brasil (BBTS). Além disso, as provas também sofreram alteração de data.

Agora, as inscrições estão abertas até o dia 5 de junho, às 16h.

As candidaturas poderão ser efetuadas no site da banca organizadora, Fundação Getúlio Vargas (FGV) e as taxas de participação têm os seguintes valores:

Técnico (nível médio): R$ 59,00; e

Analista (nível superior): R$ 69,00.

A nova data da prova será no dia 6 de agosto.

Concurso Marinha

Está publicado o edital do concurso Marinha para Oficiais no quadro de Complementares, Cirurgião Dentista, quadro de Apoio à Saúde e Médico.

Ao todo são 42 vagas ofertadas, com salários iniciais de R$ 9.070,60. As inscrições iniciam no dia 7 de junho e vão até o dia 25 de junho. A taxa de inscrição é de R$ 140,00.

As provas serão realizadas no dia 23 de julho.

Clique aqui para conferir os editais e todos os detalhes!

Concurso ANS

Um novo concurso ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) pode acontecer em breve. Isso porque a autarquia solicitou novo edital para o provimento de 104 vagas de nível médio e superior.

Conforme indicado no documento acessado pelo Direção Concursos, as oportunidades se dividem entre os seguintes cargos vagos da autarquia:

Especialista em Regulação de Saúde Suplementar: 38 vagas;

Analista Administrativo: 8 vagas;

Técnico em Regulação de Saúde Complementar: 20 vagas; e

Técnico Administrativo: 38 vagas.

Além disso, no documento de solicitação do novo certame, a ANS reforçou que serão necessárias 53 vagas temporárias (21 para a área de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC e 32 para a área de ressarcimento ao SUS).

Concurso IME

O edital do concurso IME (Instituto Militar de Engenharia) foi publicado! São ofertadas 114 vagas de níveis médio e superior de formação.

As vagas serão destinadas para os cargos de Engenheiros Militares, Oficiais da Ativa e Oficiais da Reserva. Os salários iniciais são de até R$ 8.245,00.

As inscrições iniciam no dia 31 de maio e vão até o dia 10 de julho. Confira abaixo a taxa de inscrição para cada cargo:

Engenheiros Militares: R$ 150,00

Oficiais da Ativa: R$ 140,00

Oficiais da Reserva: R$ 140,00

As provas serão realizadas em dia diferentes, veja:

Engenheiros Militares: 25/10 e 26/10

Oficiais da Ativa: 24/9

Oficiais da Reserva: 24/9

Concurso ITA 2024

Está publicado o edital do concurso ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica) 2024. São ofertadas 150 vagas para nível médio de formação.

As inscrições já estão abertas desde o dia 2/6 e seguem até o dia 16/7. As provas objetivas são divididas em duas fases, a primeira está prevista para o dia 8/10 e a segunda para os dias 7 e 8 de novembro.

Confira mais detalhes aqui!

Concurso Coffito

O concurso do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional também está com edital publicado! São 143 vagas imediatas e mais 130 para o cadastro reserva. São oportunidades para níveis fundamental e superior de formação. Além disso, os salários chegam até R$ 10.548,70.

As inscrições serão recebidas pelo site da Quadrix, banca organizadora do processo, no período de 7/6 a 19/7 de 2023. Provas previstas para o dia 27 de agosto.

Editais previstos:

Concursos Federais – AFT

O concurso público para Auditor-Fiscal do Trabalho segue sendo aguardado e recentemente, o ministro do Trabalho e Previdência, José Carlos de Oliveira, anunciou que há a intenção movimentações para autorizar o certame em breve.

A última seleção do órgão foi realizada em 2013, pelo Cebraspe, e destinado para provimento de 100 vagas de Auditor.

À época, foram oferecidos salários iniciais de até R$ 14.280,00, valor este que pode ser ainda maior atualmente.

Concursos Federais – Concurso Bacen

Foi enviado um pedido de autorização para um novo concurso Bacen (Banco Central) e o certame para o provimento de servidores poderá ser realizado em breve!

Segundo a nota técnica que solicitou o novo edital, a intenção é prover o total de 545 vagas de nível médio e superior, distribuídas da seguinte forma:

Analista: 410 vagas;

Técnico: 110 vagas;

Procurador: 25 vagas.

É importante mencionar que a previsão é que, caso autorizado o certame, os aprovados sejam convocados no período entre 2025 e 2026.

Antes de continuar a matéria, acesse o link para ver nossos cursos COMPLETOS para o concurso Bacen!

Concurso TSE Unificado

O concurso TSE Unificado, do Tribunal Superior Eleitoral com os Tribunais Regionais Eleitorais (TREs), está previsto para ser realizado no ano de 2023.

De acordo com informações da própria assessoria do TSE, uma comissão de planejamento será criada para discutir ações do concurso. Veja aqui!

O concurso TSE Unificado está cada dia mais próximo de acontecer! Você gostaria de ganhar uma material gratuito específico desse concurso? Clique no link e não fique de fora dessa oportunidade

Ainda não há definição da quantidade de vagas a serem oferecidas, mas vacâncias dos tribunais podem ser um bom indicativo para quantas podem ser contempladas no certame. Confira:

TSE – 29 cargos vagos (19 técnicos e 10 analistas);

TRE SP – 238 cargos vagos (159 técnicos e 59 analistas);

TRE GO – 18 cargos vagos (10 técnicos e 8 analistas);

TRE RJ – 27 cargos vagos (15 técnicos e 12 analistas);

TRE MT – 9 cargos vagos (5 técnicos e 4 analistas);

TRE PI – 8 cargos vagos (4 analistas e 4 técnicos);

TRE SC – 3 cargos vagos (1 analista e 2 técnicos);

TRE RN – 4 cargos vagos (2 analista e 2 técnicos);

TRE CE – 13 cargos vagos (10 técnicos e 3 analistas);

TRE SE – 1 cargo vago de técnico;

TRE RR – 4 cargos vagos de técnicos;

TRE RS – 6 cargos vagos (4 técnicos e 2 analistas);

TRE MA – 29 cargos vagos (19 técnicos e 10 analistas);

TRE PR – 14 cargos vagos (9 técnicos e 5 analistas);

TRE TO – 0 cargo vago;

TRE ES – 3 cargos vagos (2 técnicos e 1 analista)

Concursos Federais – Concurso Anvisa

Um novo concurso Anvisa foi solicitado, em maio de 2022, para provimento de 107 vagas, distribuídas da seguinte forma:

Especialista em Regulação e Vigilância Sanitária: 43 vagas

Analista Administrativo: 15 vagas

Técnico em Regulação e Vigilância Sanitária: 5 vagas

Técnico Administrativo: 44 vagas

A expectativa é que o certame seja realizado até o ano de 2023 e a autarquia já declarou que estão no limite do déficit de servidores. Veja detalhes aqui!

Está procurando cursos pra o concurso Anvisa? Não deixe de conferir essas ÓTIMAS oportunidades! Acesse aqui!

Concurso Funai

Está formada a comissão do concurso Funai (Fundação Nacional do Índio). Documento foi divulgado no Diário Oficial da União.

Conforme indicado no documento, o grupo é formado pelos seguintes componentes:

Presidente

Fernanda Valada Machado.

Titulares

Gustavo Henrique Corrêa de Paula Maciel.

Camila Abuassi de Faro Passos;

Thais Dias Gonçalves;

Danielle dos Santos Miranda; e

Juliano Almeida da Silva.

Suplentes

Ederson Bosque Dias;

Lúcio André Wanderley Correia de Mello;

Ana Virgínia da Costa Araújo;

Marcelo de Souza Romão; e

Gabriela Silva Pedrazzani.

O novo concurso Funai será destinado ao provimento de 502 vagas para os seguintes cargos de níveis médio e superior:

Nível médio

Agente em Indigenismo: 152 vagas;

Nível superior

Administrador: 26 vagas;

Antropólogo: 19 vagas;

Arquiteto: 1 vaga;

Arquivista: 1 vaga;

Assistente Social: 21 vagas;

Bibliotecário: 6 vagas;

Contador: 12 vagas;

Economista: 24 vagas;

Engenheiro: 20 vagas;

Engenheiro Agrônomo: 31 vagas;

Engenheiro Florestal: 2 vagas;

Estatístico: 1 vaga;

Geógrafo: 4 vagas;

Indigenista Especializado: 152 vagas;

Psicólogo: 6 vagas;

Sociólogo: 12 vagas;

Técnico em Assuntos Educacionais: 2 vagas; e

Técnico em Comunicação Social: 10 vagas.

Vale destacar que foi solicitado um acréscimo de mais 633 vagas de nível médio para o cargo de Agente em Indigenismo. Com isso, a Funai deseja prover, ao todo, 785 vagas para o cargo, considerando 152 já autorizadas. Saiba mais aqui!

Concurso Caixa

Com a validade do último concurso Caixa (Caixa Econômica Federal) encerrada, a empresa pública já poderá realizar uma nova seleção!

Isso porque, conforme consta nas cláusulas de obrigatoriedades da Ação Civil Pública, de autoriza do Ministério Público, a Caixa se compromete a encerrar a vigência do concurso realizado em 2014 após a convocação de 800 aprovados.

Dessa forma, com a vigência do último edital encerrada, a expectativa é que um novo concurso Caixa seja autorizado e realizado em breve, tendo em vista o alto déficit de funcionários na empresa.

Vale destacar que, no início de 2023, a presidente da instituição, Rita Serrano, se mostrou ciente da necessidade de recomposição do quadro de funcionários.

Concurso INSS

Um novo concurso INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) já foi solicitado e poderá ser realizado ainda em 2023, ofertando milhares de vagas de nível médio e superior em todo o país!

O documento solicita o provimento de 7.655 vagas de níveis médio e superior, a serem distribuídas da seguinte forma:

Técnico do Seguro Social: 5.819 vagas; e

Analista do Seguro Socia: 1.836 vagas.

Segundo consta na nota técnica, o novo pedido se justifica devido a necessidade de recomposição do quadro de pessoal, que mesmo após a realização do certame de 2022, ainda encontra-se em alto déficit de servidores.

Concursos Federais – MIDR

Foi enviada uma solicitação de realização do concurso MIDR (Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional) para o provimento de 144 vagas!

O documento não informa qual cargo que será contemplado com essas vagas, só foi disponibilizado a justificativa, que se dá por conta da recomposição do quadro de pessoal. Ao longo dos anos o órgão sofreu com evasão dos servidores efetivos por posse em outro cargo, ou então por conta de aposentadorias.

Outro ponto citado no documento é a falta de novos concursos públicos, tendo em vista que o último certame foi realizado há mais de nove anos atrás, do extinto Ministério da Integração. Vale destacar que não foi informado qual cargo será ofertado em um possível certame do Ministério.

Concursos Federais – Mapa

O concurso Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária) pode ser realizado em breve! Isso porque o órgão enviou um pedido de 786 vagas de um novo certame, para cargos de níveis médio e superior.

Confira abaixo as vagas solicitadas:

Administrador – 37 vagas;

Agente administrativo – 500 vagas;

Analista técnico administrativo – 107 vagas;

Arquiteto – três vagas;

Arquivista – uma vaga;

Assistente social – cinco vagas;

Bibliotecário – três vagas;

Contador – três vagas;

Engenheiro – 86 vagas;

Estatístico – nove vagas;

Nutricionista – duas vagas;

Médico – oito vagas;

Psicólogo – oito vagas; e

Técnico em assuntos educacionais – oito vagas.

Agora a demanda será avaliada pelo governo. Casos seja autorizada, o concurso Mapa receberá o aval da ministra Esther Dweck e a portaria será publicada em Diário Oficial.

Concurso IBGE

A banca organizadora do concurso IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) foi definida! O Instituto Selecon foi o escolhido, segundo foi publicado no Diário Oficial da União.

A expectativa agora fica pela produção e, posteriormente, publicação do novo edital do processo seletivo. Conforme divulgado pelo Direção, o concurso de temporários IBGE para esta função ofertará 148 vagas. Saiba mais AQUI!

É importante ressaltar que outros processos seletivos para funções temporárias do IBGE também estão previstos. Além das oportunidades para Agente Censitário de Mapeamento, as próximas seleções também contemplarão as seguintes vagas:

Codificador: 120 vagas;

Agente de Pesquisas e Mapeamento (APM): 6.742 vagas;

Supervisor de Coleta e Qualidade: 806 vagas;

Agente de Pesquisa por Telefone: 276 vagas; e

Supervisor de Pesquisa: 49 vagas.

Concurso MCTI

Está formada a comissão do concurso MCTI (Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação)! A portaria foi publicada oficialmente no Diário Oficial da União.

Conforme indicado no documento, a comissão do concurso MCTI é formada pelos seguintes componentes:

Presidente

Marcelino Granja de Menezes

Membros

Hamilton José Mendes da Silva

Isa Assef dos Santos

Ana Paula Sampaio Volpe

José Benito Yárritu Abellás

Osório Coelho Guimarães Neto

Andrea de Castro Ribeiro

Gabriela de Castro Trajano Serralvo

A comissão ficará responsável pelo planejamento, organização e supervisão do novo certame. O edital será destinado ao provimento de 814 vagas para os seguintes cargos:

Analista em Ciência e Tecnologia: 296 vagas;

Pesquisador: 253 vagas; e

Tecnologista: 265 vagas.

Concurso CADE

Foi solicitada a autorização para a realização de um novo concurso CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica)!

A nota técnica solicita, ao todo, 42 vagas de nível superior, distribuídas entre os seguintes cargos:

Analista Técnico-Administrativo: 40 vagas;

Contador: 1 vaga; e

Economista: 1 vaga.

Um dos motivos para a realização do certame é de que existem 292 servidores em atividade, no entanto, apenas 34 servidores efetivos compõe o quadro próprio de pessoal do CADE.

Concursos Federais – Ministérios

Passadas as eleições que elegeram Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente já anunciou a criação de, pelo menos, 10 ministérios (de 23 atuais para 33).

Algumas pastas serão inéditas como: Igualdade Social, Povos Originários e Pequenas e Médias Empresas. Já outras, serão desmembradas em dois ou até quatro ministérios, como deve acontecer com a Economia, por exemplo.

Além disso, outros ministérios estão previstos para retomarem suas atividades de maneira individual como o da Cultura e Igualdade Racial.

É importante ressaltar que todas essas composições podem precisar de servidores efetivos para darem seguimento/iniciar as atividades.