Concursos Norte: veja editais previstos para o segundo semestre

2023 está com tudo quando o assunto é a previsão de concursos por todo país. Além dos concursos federais já autorizados oficialmente, seleções regionais prometem movimentar ainda mais o cenário.

Na Região Norte do Brasil, por exemplo, há seleções com processos avançados para publicações dos editais e outras ainda nos trâmites iniciais, mas que devem ser concluídos ainda este ano.

Folha Dirigida por Qconcursos listou algumas das oportunidades previstas em concursos Norte 2023. É possível conferir o resumo de cada seleção e o status em que se encontra. Vamos lá!

Concursos segundo semestre Região Norte

Concurso MP AC

No Acre, o Ministério Público do Estado tem concurso MP AC previsto para servidores, segundo o procurador-geral de Justiça, Danilo Lovisaro do Nascimento. A expectativa é de que as tratativas para o edital avance, visto que o órgão não faz concurso desde 2012.

Além disso, segundo o procurador-geral, a seleção está na previsão orçamentária de 2023.

Resumo:

Órgão: Ministério Público do Acre

Cargos: técnico e analista

Vagas: não informado

Requisitos: níveis médio e superior

Remuneração: não revelados.

Status: previsto

+ Saiba mais sobre concurso MP AC

Concurso Detran AC

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre tem concurso Detran AC previsto. O anúncio foi realizado pelo governador do Estado, Gladson Cameli, em maio deste 2023.

A oferta será de aproximadamente 100 vagas efetivas para cargos dos níveis médio e superior.

Resumo:

Órgão: Departamento Estadual de Trânsito do Acre

Cargos: assistente, analista, agente, examinador de trânsito, engenheiro civil, analista de sistemas e pedagogo.

Vagas: 100

Requisitos: níveis médio e superior

Remuneração: não revelados.

Status: previsto

+ Saiba mais sobre o concurso Detran AC

Concurso TJ RR

O Tribunal de Justiça do Estado de Roraima tem comissão formada para realizar o próximo concurso TJ RR. Agora, o grupo de trabalho precisa dar andamento nas tratativas para a publicação do edital.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que uma comissão é formada, com o objetivo de realizar um concurso para o órgão. Mesmo assim, a expectativa é de que os processos andem para que o concurso possa ser realizado.

Resumo:

Órgão: Tribunal de Justiça do Estado de Roraima

Cargos: técnico e analista

Vagas: não informado

Requisitos: níveis médio e superior

Remuneração: não revelados.

Status: comissão formada

+ Saiba mais sobre o concurso TJ RR

Concurso ALE RR

A Assembleia Legislativa de Roraima já tem contrato assinado com a Fundação Vunesp, banca organizadora do novo concurso ALE RR. O edital está iminente!

Resumo:

Órgão: Assembleia Legislativa de Roraima

Cargos: consultor legislativo

Vagas: não informado

Requisitos: nível superior

Remuneração: não revelados.

Status: banca contrata

+ Saiba mais sobre o concurso ALE RR

Concurso TCE RR

Em janeiro, o presidente do Tribunal de Contas de Roraima, Célio Wanderley, comentou, em sua posse, sobre a possibilidade de um novo concurso TCE RR em 2023.

Em resposta à Folha BV, Wanderley destacou que o TCE precisa recompor as vagas de nove auditores de controle externo que se aposentaram.

No entanto, o presidente da Corte sinalizou que a abertura do concurso público depende da disponibilidade orçamentária, que é limitada.

Resumo:

Órgão: Tribunal de Contas do Estado de Roraima

Cargos: auditor de controle externo

Vagas: não informado

Requisitos: nível superior

Remuneração: inicial R$10.058,99

Status: previsto

+ Saiba mais sobre o concurso TCE RR

Concurso MPC RR

O procurador-geral de Contas de Roraima, Paulo Sérgio Oliveira de Sousa, anunciou os preparativos para um novo concurso MPC RR. Segundo ele, a expectativa é que o edital seja publicado ainda este ano.

Resumo:

Órgão: Tribunal de Contas do Estado de Roraima

Cargos: procurador de contas

Vagas: uma + CR

Requisitos: nível superior

Remuneração: R$35.462,22

Status: previsão

+ Saiba mais sobre o concurso MPC RR

Concurso Seduc RO

A Secretaria de Educação de Rondônia tem edital previsto para a contratação de servidores efetivos. O governo estadual ainda não deu uma previsão específica para a realização do concurso. No entanto, a seleção segue prevista.

Resumo:

Órgão: Secretaria de Educação de Rondônia

Cargos: a definir

Vagas: a definir

Requisitos: a definir

Remuneração: a definir

Status: previsto

+ Saiba mais sobre o concurso Seduc RO

Concurso DPE AM

Um novo concurso DPE AM 2023, para o quadro de servidores da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, já tem comissão organizadora formada. Agora, os preparativos rumo ao edital devem ser intensificados.

Resumo:

Órgão: Defensoria Pública do Estado do Amazonas

Cargos: assistente e analista

Vagas: não informado

Requisitos: níveis médio e superior

Remuneração: não revelados.

Status: comissão formada

+ Saiba mais sobre o concurso DPE AM

Concurso TJ AM juiz

O Tribunal de Justiça do Amazonas prepara um novo concurso TJ AM para o cargo de juiz substituto. O órgão trabalha para que a elaboração do edital seja concluída no segundo semestre deste ano.

Resumo:

Órgão: Tribunal de Justiça do Amazonas

Cargos: juiz substituto

Vagas: 33

Requisitos: bacharelado em Direito e três anos de atividade jurídica exercida após a obtenção do nível superior

Remuneração: R$32.004,65

Status: previsto

+ Saiba mais sobre o concurso TJ AM juiz

Concurso MP AM

O Ministério Público do Amazonas já reforçou a necessidade de contratar novos servidores e de realizar um novo concurso MP AM para aumentar o quadro de pessoal.

Desde julho de 2021 que os preparativos já foram autorizados e estão em andamento, mas, ainda não se sabe quais serão os cargos oferecidos na seleção para a área de apoio.

A informação é de que o concurso vai ter oferta para cargos efetivos e para quadro de servidores administrativos.

Resumo:

Órgão: Ministério Público do Amazonas

Cargos: a definir

Vagas: a definir

Requisitos: a definir

Remuneração: a definir

Status: autorizado

+ Saiba mais sobre o concurso MP AM

Concurso Susam

O governador do Amazonas, Wilson Lima, já anunciou que pretende realizar um novo concurso para Secretaria de Saúde (Susam) em 2023.

A urgência para um novo concurso Susam já foi apontada pelo Ministério Público do Amazonas (MP AM).

Resumo:

Órgão: Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas

Cargos: a definir

Vagas: a definir

Requisitos: a definir

Remuneração: a definir

Status: previsão

+ Saiba mais sobre o concurso Susam

Concurso PM TO

Os preparativos para o novo concurso da Polícia Militar de Tocantins já foram iniciados. A expectativa é que o edital não demore a ser divulgado. A seleção, inclusive, já tem comissão organizadora para tocar os preparativos.

Em maio deste ano, o Ministério Público do Estado de Tocantins recomendou a publicação de um novo edital de concurso PM TO em até três meses.

Resumo:

Órgão: Polícia Militar do Estado do Tocantins

Cargos: soldado e oficial

Vagas: 650

Requisitos: níveis médio e superior

Remuneração: não revelados.

Status: comissão formada

+ Saiba mais sobre o concurso PM TO

Concurso Agência de Fomento TO

A Agência de Fomento do Estado do Tocantins tem andando com as tratativas para o primeiro concurso a ser realizado pelo órgão. A seleção já definiu a contratação da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) como banca organizadora.

Resumo:

Órgão: Agência de Fomento do Estado do Tocantins

Cargos: não revelados

Vagas: não informadas

Requisitos: não revelados

Remuneração: não revelada

Status: banca contrata

+ Saiba mais sobre o concurso Agência de Fomento TO

Concurso ALE TO

A Assembleia Legislativa do Tocantins já manifestou o compromisso com o novo concurso ALE TO 2023. De acordo com a Casa Legislativa, o presidente e deputado estadual, Amélio Cayres, trata com urgência o edital.

Resumo:

Órgão: Assembleia Legislativa do Tocantins

Cargos: não revelados

Vagas: 100

Requisitos: não revelados

Remuneração: não revelados.

Status: previsão

+ Saiba mais sobre o concurso ALE TO

Concurso Sesau TO

A Secretaria de Saúde do Estado do Tocantins teve concurso confirmado pelo governador Wanderlei Barbosa. O chefe do executivo disse que estão previstas cerca de 6 mil vagas, sendo aproximadamente duas mil para médicos.

Além disso, destacou que o edital deve sair no segundo semestre, mas sem dizer uma data específica.

Resumo:

Órgão: Secretaria de Saúde do Estado do Tocantins

Cargos: não revelados

Vagas: mil

Requisitos: não revelados

Remuneração: não revelados

Status: previsto

+ Saiba mais sobre o concurso Sesau TO

Concurso PC TO

O secretário de Segurança Público do Tocantins, Wlademir Costa Oliveira, já reforçou a intenção de publicar o edital do novo concurso para Polícia Civil (PC TO) ainda em 2023.

A Secretaria de Administração do Estado (Secad) informou à Folha Dirigida que a seleção passa por um estudo técnico e que o edital deve ser divulgado este ano.

Resumo:

Órgão: Secretaria de Saúde do Estado do Tocantins

Cargos: a definir

Vagas: a definir

Requisitos: a definir

Remuneração: a definir

Status: estudo técnico

+ Saiba mais sobre o concurso PC TO

Concurso TJ AP

Um novo concurso para o Tribunal de Justiça do Amapá (TJ AP) está em preparação. O órgão já contratou a Fundação Getulio Vargas (FGV) como banca organizadora.

Resumo:

Órgão: Tribunal de Justiça do Estado do Amapá

Cargos: técnico e analista

Vagas: 30

Requisitos: Níveis médio e superior

Remuneração: R$6.005,60 ou R$7.813,11.

Status: banca contratada

+ Saiba mais sobre o concurso TJ AP

Concurso SEED AP

A Secretaria de Estado de Educação do Amapá (SEED AP) iniciou os preparativos de um novo concurso público. A banca organizadora, por exemplo, já foi contratada.

A Fundação Getulio Vargas (FGV) foi a escolhida para receber as inscrições do concurso, viabilizar e aplicar as etapas, como provas objetivas.

Resumo:

Órgão: Secretaria de Estado de Educação do Amapá

Cargos: analista educacional, especialista em educação e auxiliar educacional

Vagas: 319

Requisitos: não revelados

Remuneração: não revelados

Status: banca contratada

+ Saiba mais sobre o concurso SEED AP

Concurso Bombeiros AP

A Fundação Getulio Vargas (FGV) foi a escolhida para organizar o concurso com 280 vagas, em cadastro de reserva, para oficiais combatentes do Corpo de Bombeiros do Amapá. A expectativa é de que o edital seja publicado ainda em 2023.

Resumo:

Órgão: Corpo de Bombeiros do Estado do Amapá

Cargos: oficial

Vagas: 280

Requisitos: ensino superior, além de ter idade máxima de 35 anos para ingresso no Curso de Formação de Oficiais

Remuneração: não revelados

Status: banca definida

+ Saiba mais sobre o concurso Bombeiros AP

Concurso PM AP

A Polícia Militar do Estado do Amapá já tem definida a contratação da Fundação Getulio Vargas (FGV) como banca organizadora do novo concurso para oficial combatente.

Resumo:

Órgão: Polícia Militar do Estado do Amapá

Cargos: oficial

Vagas: 400

Requisitos: ensino superior, além de ter idade máxima de 35 anos para ingresso no Curso de Formação de Oficiais

Remuneração: não revelados

Status: banca contrata

+ Saiba mais sobre o concurso PM AP

Concurso Afap

A Agência de Fomento do Amapá (Afap) já iniciou os preparativos para um novo concurso público. Uma instituição será contratada para receber as inscrições, viabilizar e aplicar as etapas da seleção, como provas objetivas.

Resumo:

Órgão: Agência de Fomento do Amapá

Cargos: a definir

Vagas: a definir

Requisitos: a definir

Remuneração: a definir

Status: comissão formada

+ Saiba mais sobre o concurso Afap

Confira aqui a lista de concursos públicos previstos no Estado do Pará

Concurso Sespa

A Secretaria de Estado da Saúde já tem banca organizadora definida. O termo de contrato entre a Seplad e o Consulplan para organizar o concurso Sespa 2022 já foi divulgado.

Ainda não há uma data definida para a publicação do edital. No entanto, com a banca definida e contratada, o próximo passo é a divulgação do documento com as regras da seleção.

Resumo:

Órgão: Secretaria de Estado da Saúde

Cargos: a definir

Vagas: 315

Requisitos: a definir

Remuneração: a definir

Status: banca contratada

+ Saiba mais sobre o concurso Sespa

Concurso Sedop

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas do Pará já designou nova comissão de servidores que ficará responsável pelo concurso Sedop 2023, cujo edital está iminente para sair.

O Cetap (Centro de Extensão, Treinamento e Aperfeiçoamento Profissional) venceu o processo licitatório e será a banca organizadora da seleção.

Resumo:

Órgão: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas do Pará

Cargos: a definir

Vagas: a definir

Requisitos: níveis médio e superior

Remuneração: a definir

Status: banca contratada

+ Saiba mais sobre o concurso Sedop

Concurso AGTRAN PA

A Consulplan venceu o processo licitatório e em breve deve ser formalizada como banca organizadora do novo concurso AGTRAN PA (Agência de Transporte Metropolitano).

Resumo:

Órgão: Agência de Transporte Metropolitano

Cargos: diversos

Vagas: 152

Requisitos: níveis médio e superior

Remuneração: de R$1.215 a R$3.797,08

Status: banca definida

+ Saiba mais sobre o concurso AGTRAN PA

Concurso Imetropara

O Instituto de Metrologia do Estado do Pará já possui banca organizadora definida para o concurso Imetropara. O CETAP foi o vencedor do processo licitatório.

Resumo:

Órgão: Instituto de Metrologia do Estado do Pará

Cargos: a definir

Vagas: 66

Requisitos: a definir

Remuneração: a definir

Status: banca definida

+ Saiba mais sobre o concurso Imetropara

Concurso PC PA

A Policia Civil do Estado do Pará terá novo concurso PC PA realizado em 2023. A informação foi confirmada pelo secretário de Planejamento e Administração, Ivaldo Ledo.

A previsão é de que este concurso contemple a área policial. No entanto, os cargos ainda não foram anunciados.

Resumo:

Órgão: Policia Civil do Estado do Pará

Cargos: a definir

Vagas: 237

Requisitos: níveis médio e superior

Remuneração: a definir

Status: previsto

+ Saiba mais sobre o concurso PC PA

Concurso Polícia Científica PA

Um novo concurso Polícia Científica PA está firmado, por meio de um Termo de Ajuste de Conduta (TAC), entre o Governo do Estado e o Ministério Público do Pará.

De acordo com a ex secretária de Planejamento e Gestão, Hana Ghassan, agora vice-governadora, os trâmites para o novo concurso já estão em andamento.

Resumo:

Órgão: Polícia Científica do Estado do Pará

Cargos: a definir

Vagas: 246

Requisitos: a definir

Remuneração: a definir

Status: previsto

+ Saiba mais sobre o concurso Polícia Científica PA

Concurso PM PA

A Polícia Militar do Estado do Pará tem a previsão de realizar um novo concurso PM PA e ela foi confirmada pelo comandante-geral da corporação. Segundo ele, a expectativa é de que sejam contemplados ambos os cargos, de soldado e oficial.

Resumo:

Órgão: Polícia Militar do Estado do Pará

Cargos: soldado e oficial

Vagas: 4.400

Requisitos: níveis médio e superior

Remuneração: a definir

Status: previsto

+ Saiba mais sobre o concurso PM PA

Concurso Bombeiros PA

Um dos editais previstos no Estado do Pará é para o Corpo de Bombeiros, com 1.982 vagas. Ainda não há informações sobre quais cargos devem ser contemplados concurso Bombeiros PA.

Resumo:

Órgão: Corpo de Bombeiros do do Estado do Pará

Cargos: a definir

Vagas: 1.982

Requisitos: níveis médio e superior

Remuneração: a definir

Status: previsto

+ Saiba mais sobre o concurso Bombeiros PA

Concurso Seduc PA

A Secretaria de Educação do Pará (Seduc PA) deve ser contemplada no pacote de concursos previstos para o Estado em 2023.

A previsão do secretário de Educação, Rossieli Soares, é que um novo concurso Seduc PA será aberto no segundo semestre. Além disso, já existe uma comissão de discussão sobre o concurso junto à Procuradoria-Geral do Estado (PGE PA).

Resumo:

Órgão: Secretaria de Educação do Pará

Cargos: professor

Vagas: 3.000

Requisitos: a definir

Remuneração: a definir

Status: comissão formada

+ Saiba mais sobre o concurso Seduc PA